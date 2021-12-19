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Yılın son Kabine Toplantısı yapılacak! İşte masadaki konular

Yılın son Kabine Toplantısı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Masadaki en önemli konulardan biri memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan yıllık artış olacak. Öte yandan ülkemizde de görülen Omicron varyantıyla ilgili olarak da alınacak ek tedbirler Kabine'nin tartışacağı konular arasında yer alacak. Ayrıca fahiş fiyat artışlarıyla ilgili de değerlendirmelere yer verilecek. İşte yılın son Kabine Toplantısı'yla ilgili tüm detaylar...

Yılın son Kabine Toplantısı yapılacak! İşte masadaki konular
Ekleme: 19.12.2021 - 20:32 Güncelleme: 19.12.2021 - 20:46 / Editör: Ozge Selin
Yılın son Kabine Toplantısı yapılacak! İşte masadaki konular
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 20 Aralık tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Yılın son Kabine Toplantısı'ndaki en önemli konulardan biri memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan yıllık artış olacak.

EKONOMİK GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK

Masada özellikle ekonomi ağırlıklı konular yer alırken, son günlerde yaşanan döviz kurlarındaki artış da Kabine'de değerlendirilecek konular arasında yer alıyor. Ayrıca Merkez Bankası'nın aldığı kararlar da Kabine'de değerlendirilecek.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI VE STOKÇULUKLA MÜCADELE

Yine yaşanan fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele Kabine'nin ana gündem maddelerinden biri olacak. Alınan tedbirler ve alınabilecek olan yeni tedbirler masaya yatırılacak.

OMİCRON VARYANTI KABİNE'DE GÖRÜŞÜLECEK

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de görülen koronavirüsün Omicron Varyantı ile ilgili de alınabilecek olan tedbirler Kabine'nin görüşeceği konular arasında yer alacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye'nin terörü bitirmeye yönelik başlattığı başarılı operasyonlar meyvesini verirken, terörle mücadele konusu da masaya yatırılacak. Yapılan operasyonlar ve istihbarat raporları değerlendirilecek.

AFRİKA ZİRVESİNİN SONUÇLARI

Başkan Erdoğan 17-18 Aralık tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi'nin sonuçlarını Kabine Toplantısı'nda paylaşacak ve görüşmelerle ilgili bilgi verecek. Ayrıca dış politikayla ilgili görüşler de Kabine'nin önemli başlıklarından olacak.
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