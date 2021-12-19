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Mehmetçik kar altında görevinin başında!

Kahraman Mehmetçik, en zorlu şartlarda vatan savunmasına kararlılıkla devam ediyor. Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, vatan savunması yapan askerleri durduramadı.

Mehmetçik kar altında görevinin başında!
Ekleme: 19.12.2021 - 22:32 Güncelleme: 19.12.2021 - 22:37 / Editör: Ozge Selin
Mehmetçik kar altında görevinin başında!
Binlerce rakım yükseklikteki dağlarda, metrelerce karla mücadele ederek vatanı savunan Mehmetçik, gururlandırıyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın, Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Mehmetçik'in amansız mücadelesi gözler önüne serildi.

Mehmetçik kar altında görevinin başında!

'BUNUN ADI MÜCADELE'

Yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

Mehmetçik kar altında görevinin başında!

'Bunun adı mücadele… Ay Yıldızımız Türkiye Bayrağı için, güvenliğimiz için Türk milleti adına ölümüne bir mücadele!

Mehmetçik kar altında görevinin başında!

'TÜM ZORLU ŞARTLARA RAĞMEN FEDAKARCA GÖREV YAPAN MEHMETÇİKLERİ SELAMLIYORUZ'

Tüm zorlu şartlara rağmen yurt içinde ve sınır ötesinde her an her dakika fedakârca görev yapan 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığımızın Kahraman Mehmetçiklerini selamlıyoruz.'

Mehmetçik kar altında görevinin başında!
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