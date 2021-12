Mehmetçik kar altında görevinin başında!

Binlerce rakım yükseklikteki dağlarda, metrelerce karla mücadele ederek vatanı savunan Mehmetçik, gururlandırıyor.Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın, Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Mehmetçik'in amansız mücadelesi gözler önüne serildi.Yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:'Bunun adı mücadele… Ay Yıldızımız Türkiye Bayrağı için, güvenliğimiz için Türk milleti adına ölümüne bir mücadele!Tüm zorlu şartlara rağmen yurt içinde ve sınır ötesinde her an her dakika fedakârca görev yapan 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığımızın Kahraman Mehmetçiklerini selamlıyoruz.'