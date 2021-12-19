iPhone Fiyatları Ne Kadar? Apple Güncel Fiyat Listesi
Dalgalanan dolar kuru birçok ürünün fiyatını değiştirmeye başladı. Bu sebeple sabah saatlerinde Apple tarafından belirtilen rakamlar sosyal medyada sık sık paylaşıldı. Peki, Apple fiyatları ne kadar? Apple güncel fiyat listesi nasıl? iPhone fiyatları ne kadar? İşte detaylar....
Apple markasına ait teknolojik aletlere gelen zamlar birçok kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Bu sebeple en merak edilenler arasında iPhone fiyatları ve Apple güncel fiyat listesi yer alıyor. Son zamanlarda döviz kurunda yaşanan haraketlilik birçok ürünün fiyatının değişmesine neden oldu. Bu kapsamda en merak edilenler arasında iPhone fiyatları ne kadar oldu ve Güncel Apple fiyat listesi oldukça aratılmaya başlandı. Apple markasına ait fiyat güncellemesinin ardından özellikle telefon ve bilgisayarda meydana gelen artış birçok kişi tarafından konuşulmaya başlandı. Sosyal medyanın gündemine oturan ve birçok kişi tarafından araştırılan Apple fiyatları sık sık aratılıyor. Bu sebeple iPhone fiyatları ne kadar oldu sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
iPhone Fiyatları Ne Kadar Oldu?
IPhone fiyatları dolar kurunda yaşanan dalgalanma sebebiyle birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Bu konu kapsamında en çok araştırılanlar arasında iPhone fiyatları ne kadar sorusu oldu. Apple tarafından 19 Aralık itibariyle yeni fiyatların güncellenmesi birçok kişi tarafından fark edildi. Sosyal medyanın gündemine oturan konu hakkında birçok ürünün fiyatı merak ediliyor. Fakat en sık araştırılanlar arasında milyonlarca kişinin kullandığı iPhone telefonlar yer alıyor. İşte güncel iPhone fiyatları;
iPhone SE 2020 64 gb: 10.499 TL
iPhone SE 2020 128 gb: 11.499 TL
iPhone 11 64 gb: 13.999 TL
iPhone 11 128 gb: 14.999 TL
iPhone 12 mini 128 gb: 18.999 TL
iPhone 12 mini 256 gb: 20.999 TL
iPhone 12 64 gb: 19.499 TL
iPhone 12 128 gb: 20.499 TL
iPhone 12 256 gb: 22.499 TL
iPhone 13 128 gb: 21.499TL
iPhone 13 256 gb: 23.499 TL
iPhone 13 512 gb: 27.499 TL
iPhone 13 pro 128 gb: 28.999 TL
iPhone 13 pro 256 gb: 30.999TL
iPhone 13 pro 512 gb: 34.999TL
iPhone 13 pro 1 tb: 38.999TL
iPhone 13 pro max 128 gb: 31.999 TL
iPhone 13 pro max 256 gb: 33.999 TL
iPhone 13 pro max 512 gb: 37.999 TL
iPhone 13 pro max 1 tb: 41.999 TL
MacBook Fiyatları Ne Kadar?
Konuyla ilgili sık sık aratılanlar arasında Mac fiyatları ne kadar sorusu yer alıyor. MAC bilgisayarlar için ise belirlenen güncel fiyatlar şu şekilde;
MacBook Air 256 GB 19.999 TL
MacBook Air 512 GB 24.999 TL
MacBook Pro 13 inç 256 GB 25.999 TL
MacBook Pro 13 inç 512 GB 29.999 TL
MacBook Pro 16 inç 512 GB 49.999 TL
MacBook Pro 16 inç 1 TB 69.999 TL
24 inç iMac 7 Çekirdekli 256 GB 25.999 TL
24 inç iMac 8 Çekirdekli 256 GB 29.999 TL
24 inç iMac 8 Çekirdekli 512 GB 33.999 TL
Airpods Fiyatları Ne Kadar?
Apple'da tüm ürünlere zam gelmesinin ardından konuyla ilgili olarak Airpods fiyatları da yer alıyor. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında Airpods ne kadar sorusu yer alıyor. Airpods fiyatları özellikle kulaklık kullanmayı seven kişilerin oldukça araştırdığı ürünler arasında. Airpods için yeni belirlenen fiyat ise 3499 TL'den başlıyor.