iPhone Fiyatları Ne Kadar? Apple Güncel Fiyat Listesi

iPhone Fiyatları Ne Kadar Oldu?

MacBook Fiyatları Ne Kadar?

Airpods Fiyatları Ne Kadar?

Apple markasına ait teknolojik aletlere gelen zamlar birçok kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Bu sebeple en merak edilenler arasında iPhone fiyatları veyer alıyor. Son zamanlarda döviz kurunda yaşanan haraketlilik birçok ürünün fiyatının değişmesine neden oldu. Bu kapsamda en merak edilenler arasında iPhone fiyatları ne kadar oldu ve Güncel Apple fiyat listesi oldukça aratılmaya başlandı. Apple markasına ait fiyat güncellemesinin ardından özellikle telefon ve bilgisayarda meydana gelen artış birçok kişi tarafından konuşulmaya başlandı. Sosyal medyanın gündemine oturan ve birçok kişi tarafından araştırılansık sık aratılıyor. Bu sebepleu sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.IPhone fiyatları dolar kurunda yaşanan dalgalanma sebebiyle birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Bu konu kapsamında en çok araştırılanlar arasındasorusu oldu. Apple tarafından 19 Aralık itibariyle yeni fiyatların güncellenmesi birçok kişi tarafından fark edildi. Sosyal medyanın gündemine oturan konu hakkında birçok ürünün fiyatı merak ediliyor. Fakat en sık araştırılanlar arasında milyonlarca kişinin kullandığı iPhone telefonlar yer alıyor. İşteiPhone SE 2020 64 gb: 10.499 TLiPhone SE 2020 128 gb: 11.499 TLiPhone 11 64 gb: 13.999 TLiPhone 11 128 gb: 14.999 TLiPhone 12 mini 128 gb: 18.999 TLiPhone 12 mini 256 gb: 20.999 TLiPhone 12 64 gb: 19.499 TLiPhone 12 128 gb: 20.499 TLiPhone 12 256 gb: 22.499 TLiPhone 13 128 gb: 21.499TLiPhone 13 256 gb: 23.499 TLiPhone 13 512 gb: 27.499 TLiPhone 13 pro 128 gb: 28.999 TLiPhone 13 pro 256 gb: 30.999TLiPhone 13 pro 512 gb: 34.999TLiPhone 13 pro 1 tb: 38.999TLiPhone 13 pro max 128 gb: 31.999 TLiPhone 13 pro max 256 gb: 33.999 TLiPhone 13 pro max 512 gb: 37.999 TLiPhone 13 pro max 1 tb: 41.999 TLKonuyla ilgili sık sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. MAC bilgisayarlar için ise belirlenen güncel fiyatlar şu şekilde;MacBook Air 256 GB 19.999 TLMacBook Air 512 GB 24.999 TLMacBook Pro 13 inç 256 GB 25.999 TLMacBook Pro 13 inç 512 GB 29.999 TLMacBook Pro 16 inç 512 GB 49.999 TLMacBook Pro 16 inç 1 TB 69.999 TL24 inç iMac 7 Çekirdekli 256 GB 25.999 TL24 inç iMac 8 Çekirdekli 256 GB 29.999 TL24 inç iMac 8 Çekirdekli 512 GB 33.999 TLApple'da tüm ürünlere zam gelmesinin ardından konuyla ilgili olarakda yer alıyor. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Airpods fiyatları özellikle kulaklık kullanmayı seven kişilerin oldukça araştırdığı ürünler arasında. Airpods için yeni belirlenen fiyat ise 3499 TL'den başlıyor.