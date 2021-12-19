Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın saldırısına uğrayan İHA kameramanı Ahmet Demir, o anları anlattı

Gaziantep'in kurtuluşunun 100.yılı nedeniyle kente giden ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat atması tepkilere yol açtı.Ferhat Ünlü ile Hafta Sonu Ana Haber programına katılan Ahmet Demir, saldırı anını anlattı. Demir, 'Yayın için ordaydık. İhlas Haber Ajansı olarak tüm kontrollerimizi yaptık ve tüm eksiklikleri giderdik. Yayın öncesi Muharrem beyin reji ile bağlantı kurabilmesi için telefon bağlantısının yapılması gerekiyordu. Telefon verdik bunu kullanmasını istedik ancak kendi telefonunu kullanmak istedi.Yayın esnasında telefonu şebeke sorunu yaşadı. Bundan dolayı bize sürekli yayın sırasında hareketlerde bulunuyordu. Bende kendisine yardımcı olmak için telefon ve kulaklık ile yayına gittim. Ancak kendisi o an neden bilmediğim bir şekilde o çirkin saldırıyı yaptı. O anda şoka uğradım ve ne yapacağımı şaşırdım. ' ifadelerini kullandı.Ahmet Demir, 'Fatma Şahin yayının aksamaması için tepkisiz kaldı. Yayına devam ettiriyor. Yayın sonrası Muharrem bey yaptığı hareketin çirkin olduğunu fark ettiği anda bana özür dilemeye çalıştı. Bende kendisine 'Yaşınıza hürmeten bir şey demiyorum ama özrünüzü kabul etmiyorum. Ben İhlas Haber Ajansı ve yayına saygı duyduğum için işime devam ettim.Yoksa tepkimi orda gösterecektim. Fatma Şahin'de çevredeki insanlara tepki gösterdi. Yanındaki insana bu hareketi yapan insan ile bana yayın yaptırdınız dedi. Ben kendisinin yayın sonrası tepki gösterdiğini gördüm.Görüntülerin yayınlanmasını istemediğini belirten Ahmet Demir, 'Görüntülerin yayılmasını istemiyordum. Çünkü yaşlı bir annem var. O bu videonun yayılması sonrası büyük sıkıntılar yaşadı. Telefonum ile sonra müdürümü arayarak özür dilediler. Kendisinin yapmış olduğu saldırıyı kabul etmiyorum ve hukuki mücadelemi başlatacağım' şeklinde konuştu.