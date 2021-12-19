Erşan Kuneri Ne Zaman Yayınlanacak? Erşan Kuneri Dizsi Oyuncu Kadrosu

Erşan Kuneri Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

Erşan Kuneri Dizisin Konusu Ne?

Erşan Kuneri Dizisi Oyuncuları Kimler?

Birçok kişi GORA filminde yer alan Erşan Kuneri karakteri için çekilecek diziyle yakından ilgileniyordu. Bu konu kapsamında en merak edilenler arasındavesoruları yer alıyordu. Cem Yılmaz hayranları yayınlanacak olan dizi hakkında birçok araştırma yapmaya başladı. Çekim boyunca Erşan Kuneri ile ilgili birçok sosyal medya gönderisi paylaşılması da izleyicilerin oldukça dikkatini çekti. Bu sebeple dizinin ne zaman yayınlanacağı hakkında birçok tahmin yürütülmeye başlandı.sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Dizinin çekimlerinin başladığı günden itibaren birçok kişi sadecesorusunun cevabını merak ediyordu. GORA filminde yer alan ve oldukça sevilen karakter için Cem Yılmaz’ın harekete geçmesiyle birçok kişi konuyla ilgili olarak büyük heyeacan duymuştu. Bu sebeple çekimlerin başından itibaren konuyla ilgili birçok detay merak ediliyor. Erşan Kuneri dizisinin çekimlerinin bitirilmesinin ardından birçok hayran dizinin yayın tarihi hakkında araştırma yapıyordu. Erşan Kuneri dizisinin Ocak 2022 tarihinde Netflix platformundan yayınlanması bekleniyor. Özellikle birçok kişi tarafından 5 Ocak günü yayınlanacağı belirtilse de konuyla ilgili henüz resmi bir tarih verilmedi.Milyonlarca kişi tarafından izlenen ve kült filmler arasında yer alan Cem Yılmaz yapımı GORA filmi oldukça popüler ve başarılı filmler arasında yer alıyor. GORA filminde yer alan Erşan Kuneri karakteri de izleyiciler tarafından oldukça dikkat çekmiş ve konuşulmuştu. Erşan Kuneri’nin ayrı bir dizi olarak yapılacağının müjdesinin verilmesiyle sık sık aratılanlar arasındavene anlatıyor soruları oldukça merak edildi. Erşan Kuneri sinemada farklı türlere yönelir. Arkadaşları Alev, Altın Oran, Miki Muammer, Seyyal, Kaya Akın, Firdevs ve Payro Kemal ile beraber farklı filmler yapmak ve yayınlamak için harekete geçer. 80 darbesi sonrası kaçakçılık suçundan tutuklanarak hapse giren Erşan Kuneri 1970 senesinde yetişkin film yapımcılığı ile ilgilenen isimler arasında yer alıyordu. GORA filminde tanınarak oldukça sevilen bu karakterin 1975 ile 1978 senelerinde yaşadığı olaylar eğlenceli bir şekilde işlenecek.Erşan Kuneri dizisinin çekimlerinin bbittiği Cem Yılmaz tarafından belirtilmişti. Bu sebeple birçok kişi dizinin yayınlanmasını heyecanla bekliyor. Konu kapsamında en merak edilenlerden biri dekimler sorusu yer alıyor. Genellikle benzer isimlerle çalışan Cem Yılmaz bu dizi için de çok büyük değişikliklere gitmedi. İşte Erşan Kuneri dizisi oyuncu kadrosu;Cem YılmazZafer AlgözEzgi MolaÇağlar ÇorumluUraz KaygılaroğluMerve DizdarBülent ŞakrakNecip MemiliÖzkan UğurNilperi Şahinkaya