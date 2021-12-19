  • USD: 16,34 - 16,37
  • EURO: 18,50 - 18,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Erşan Kuneri Ne Zaman Yayınlanacak? Erşan Kuneri Dizsi Oyuncu Kadrosu

Erşan Kuneri dizisinin çekimlerinin bittiğinin belirtilmesiyle beraber konu hakkında birçok araştırma yapıldı. Bu kapsamda Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak sorusu da sık sık aratıldı. Peki, Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak? Erşan Kuneri oyuncuları kimler? Erşan Kuneri konusu nedir? İşte detaylar...

Ekleme: 19.12.2021 - 09:55 Güncelleme: 19.12.2021 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Erşan Kuneri Ne Zaman Yayınlanacak? Erşan Kuneri Dizsi Oyuncu Kadrosu
Birçok kişi GORA filminde yer alan Erşan Kuneri karakteri için çekilecek diziyle yakından ilgileniyordu. Bu konu kapsamında en merak edilenler arasında Erşan Kuneri ne zaman çıkacak ve Erşan Kuneri dizisi konusu ne soruları yer alıyordu. Cem Yılmaz hayranları yayınlanacak olan dizi hakkında birçok araştırma yapmaya başladı. Çekim boyunca Erşan Kuneri ile ilgili birçok sosyal medya gönderisi paylaşılması da izleyicilerin oldukça dikkatini çekti. Bu sebeple dizinin ne zaman yayınlanacağı hakkında birçok tahmin yürütülmeye başlandı. Erşan Kuneri dizisi ne zaman yayınlanacak sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Erşan Kuneri Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?


Dizinin çekimlerinin başladığı günden itibaren birçok kişi sadece Erşan Kuneri dizisi ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabını merak ediyordu. GORA filminde yer alan ve oldukça sevilen karakter için Cem Yılmaz’ın harekete geçmesiyle birçok kişi konuyla ilgili olarak büyük heyeacan duymuştu. Bu sebeple çekimlerin başından itibaren konuyla ilgili birçok detay merak ediliyor. Erşan Kuneri dizisinin çekimlerinin bitirilmesinin ardından birçok hayran dizinin yayın tarihi hakkında araştırma yapıyordu. Erşan Kuneri dizisinin Ocak 2022 tarihinde Netflix platformundan yayınlanması bekleniyor. Özellikle birçok kişi tarafından 5 Ocak günü yayınlanacağı belirtilse de konuyla ilgili henüz resmi bir tarih verilmedi.


Erşan Kuneri Ne Zaman Yayınlanacak? Erşan Kuneri Dizsi Oyuncu Kadrosu

Erşan Kuneri Dizisin Konusu Ne?


Milyonlarca kişi tarafından izlenen ve kült filmler arasında yer alan Cem Yılmaz yapımı GORA filmi oldukça popüler ve başarılı filmler arasında yer alıyor. GORA filminde yer alan Erşan Kuneri karakteri de izleyiciler tarafından oldukça dikkat çekmiş ve konuşulmuştu. Erşan Kuneri’nin ayrı bir dizi olarak yapılacağının müjdesinin verilmesiyle sık sık aratılanlar arasında Erşan Kuneri dizisi konusu ne ve Erşan Kuneri dizisi ne anlatıyor soruları oldukça merak edildi. Erşan Kuneri sinemada farklı türlere yönelir. Arkadaşları Alev, Altın Oran, Miki Muammer, Seyyal, Kaya Akın, Firdevs ve Payro Kemal ile beraber farklı filmler yapmak ve yayınlamak için harekete geçer. 80 darbesi sonrası kaçakçılık suçundan tutuklanarak hapse giren Erşan Kuneri 1970 senesinde yetişkin film yapımcılığı ile ilgilenen isimler arasında yer alıyordu. GORA filminde tanınarak oldukça sevilen bu karakterin 1975 ile 1978 senelerinde yaşadığı olaylar eğlenceli bir şekilde işlenecek.

Erşan Kuneri Dizisi Oyuncuları Kimler?


Erşan Kuneri dizisinin çekimlerinin bbittiği Cem Yılmaz tarafından belirtilmişti. Bu sebeple birçok kişi dizinin yayınlanmasını heyecanla bekliyor. Konu kapsamında en merak edilenlerden biri de Erşan Kuneri dizisi oyuncuları kimler sorusu yer alıyor. Genellikle benzer isimlerle çalışan Cem Yılmaz bu dizi için de çok büyük değişikliklere gitmedi. İşte Erşan Kuneri dizisi oyuncu kadrosu;

Cem Yılmaz

Zafer Algöz

Ezgi Mola

Çağlar Çorumlu

Uraz Kaygılaroğlu

Merve Dizdar

Bülent Şakrak

Necip Memili

Özkan Uğur

Nilperi Şahinkaya

Erşan Kuneri Ne Zaman Yayınlanacak? Erşan Kuneri Dizsi Oyuncu Kadrosu

CHP’li belediyeler kaynakları sömürüyorlar
AGİ'de büyüka artış! Milyonlarca çalışanın maaşına nasıl yansıyacak
Başkan Erdoğan'dan TÜRKSAT 5B mesajı! Elon Musk'ı şantaja boyun eğmediği için tebrik ediyorum
TÜRKSAT 5B uzaya fırlatıldı! Tarihi an... Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama
İzmir'de maden ocağında göçük! Çok sayıda kişi göçük altında kaldı! Ekipler olay yerinde...
Babacan'dan tepki çeken sözler! Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye büyük saygısızlık!
Yakalanan terör örgütü PKK'nın hacker grubu üyelerinden 'ANF' itirafı
Başakşehir maçı sonrası canlı yayında duyurdu: Galatasaray TFF'ye başvuracak
Kovid-19 vakaları artan Hollanda’dan flaş 'kapanma' kararı
Bayraktar TB2'ler Kırgızistan'da: Cumhurbaşkanı Caparov yakından inceledi
Kılıçdaroğlu'nun çağrıda bulunduğu TÜSİAD tehditkar diline geri döndü: Ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara ulaşamazsınız
Galatasaray Başakşehir karşısında
Bakan Nebati bankacılarla buluştu: Yeni ekonomi programı anlatıldı
Yunanistan'dan Türkiye sınırına 26 kilometrelik ek duvar
Ermenistan'dan Türkiye adımı! İlişkilerin normalleşmesi için özel temsilci atandı
Son dakika: Kars'ta feci otobüs kazası!
CHP'li Fikri Sağlar: İktidar erken seçim kararı almazsa sivil itaatsizlik eylemleri başlamalı
Afrikalı gençten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Daha adil bir dünya için biz varız
18 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum
Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü!
Ümitcan Uygun'un annesinin ölüm nedeni belli oldu! Savcılıktan flaş karar: 3 ayrı parmak izi ile...

Ümitcan Uygun'un annesinin ölüm nedeni belli oldu! Savcılıktan flaş karar: 3 ayrı parmak izi ile...

ABD’de seri katil alarmı! Market arabasıyla…

ABD’de seri katil alarmı! Market arabasıyla…

MSB'den GÖKTÜRK-2 Uydusu paylaşımı

MSB'den GÖKTÜRK-2 Uydusu paylaşımı

DSÖ'den son dakika Omicron mutasyonu açıklaması: Tespit edilen ülke sayısı 89'a yükseldi

DSÖ'den son dakika Omicron mutasyonu açıklaması: Tespit edilen ülke sayısı 89'a yükseldi

Böylesini ilk kez bulduk diyerek duyurdu! Aizanoi Antik Kenti'nde sevindiren buluş

Böylesini ilk kez bulduk diyerek duyurdu! Aizanoi Antik Kenti'nde sevindiren buluş

Bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüse iyi gelen meyve

Bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüse iyi gelen meyve

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor