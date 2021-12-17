Yeni Direksiyon Sınavı Nasıl Olacak? Direksiyon Sınavı Süresi Uzadı Mı?

Yeni Direksiyon Sınavı Nasıl Olacak?

Direksiyon sınavı birçok sürücü adayı tarafından ilgiyle takip edilen konular arasında yer alıyor. Ehliyet almak için direksiyon sınavlarında birçok değişiklik yapılacağı da belirtilenler arasında yer alıyordu. Bu sebeple en merak edilenler arasında yeni direksiyon sınavı nasıl olacak ve direksiyon sınavı ne kadar sürecek soruları yer alıyor. Direksiyon sınavlarının ne kadar zorlaşacağı da birçok aday tarafından sık sık aratılıyor. Bu sebeple en sık araştırılan konular arasında direksiyon sınavlarının zorlaşıp zorlaşmayacağı da yer alıyor. İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin tarafından konuyla ilgili olarak yapılan birçok araştırma da sık sık aratılmaya başladı. Bu konu kapsamında birçok aday öğrenci yeni gelişmeleri takip edebilmek adınavesorularına cevap aramaya başladı.sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Yeni direksiyon sınavı hakkında birçok detay aday sürücüler tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda en merak edilenler arasındaorusu yer alıyor. Yeni direksiyon sınavı hakkında İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin tarafından açıklama yapıldı. Konuyla ilgili olarak 'Direksiyon sınavında devrim niteliğinde bazı değişiklikler planlanıyor. Ehliyette yeni yönetmelikle birlikte 35 dakika olan direksiyon sınavlarının daha uzun yapılması, eğitimlerin özellikle gece de verilmesinin sağlanması, farklı trafik koşullarında adayın test edilmesi gibi bazı değişikliklerin getirilmesi planlanıyor. Biz sınav alanlarının belli bir bölgeye hapsedilmesinden vazgeçilmesini arzu ediyoruz. Şu anda yapılan çalışma da bunu gösteriyor. Yani kursiyerin, aslında akan trafikte karşılaşabileceği bütün manevralar ve deneyimleri, sınavda yaşaması öngörülüyor. Şu ankinden çok daha ciddi, daha uzun süreli direksiyon sınavları bizi bekliyor. Yeni yapılacak yönetmelik değişikliğiyle direksiyon sınav süresi biraz daha uzatılacak, sınav yapılan güzergah genişleyecek ve akan trafikte daha fazla eğitim yapılmasının kursiyerlere çok büyük bir katkısı olacak.' İfadelerini kullandı.Teorik derslerin en az 34 saat olması gerektiğini vurgulayan Tekin, pratik direksiyon eğitimi için gerekli olan ideal sürenin de 16 saat olduğunu belirtti. Ders saati sayılarının da arttırılacağını belirten Murat Tekin, Çünkü girecekleri sınav son derece ciddi bir sınavdır, bu eğitimleri almazlarsa başarılı olmaları çok çok zor. Tabi bunun karşılığında şu da var. Siz bu eğitimi verdiğiniz zaman bunun bir ücret karşılığı var. Kursiyerler kurum kurum dolaşıyor, fiyat almak istiyorlar. Aslında ucuz alınan bir fiyatın eğitim kalitesi her zaman düşüktür. Bu eğitimler daha sonra sınavda kendisinin karşısına çıkacak, aldığı bu eğitimler sayesinde ancak bu sınavdan başarılı olabilir.Geçmişte Birleşmiş Milletlere yaptığımız taahhütte 2020 yılına kadar ölümle sonuçlanan kazalarda ölüm oranlarının yüzde 50 azaltılması hedeflenmişti. Araç sayısı, sürücü sayısı artmasına rağmen ölümle sonuçlanan kazalarda 2020 yılına kadar ölüm oranında yüzde 50 kadar bir düşüş sağlandı.' açıklamalarında bulundu.Eğitimlerle alakalı yeniliklerin açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanı tarafından da işaret diliyle ehliyet alınabileceği hakkında bir yenilik yapıldığı belirtilmişti. Konuyla ilgili olarak Mahmut Özer tarafından “İşitme engelli adaylarımız için de işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve animasyonlu soruların hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tüm çalışmalarımız büyük bir özveriyle yürütülüyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” İfadeleri kullanılmıştı