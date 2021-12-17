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'Rust' film setinde yönetmeni öldürmüştü: Alec Baldwin olayında şok gelişme...

Dünyanın günlerce konuştuğu Alec Baldwin olayında sular durulmuyor. Alec Baldwin 'Rust' filmi çekimlerinde Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. Yaşanan trajik olay ile ilgili sessizliğini bozan Baldwin 'Tetiği ben öekmedim' demişti. Olaya ilişkin soruşturmada şok gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Ekleme: 17.12.2021 - 15:44 Güncelleme: 17.12.2021 - 15:51 / Editör: Ozge Selin
'Rust' film setinde yönetmeni öldürmüştü: Alec Baldwin olayında şok gelişme...'Rust' filmi çekimlerinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açan ünlü oyuncu Alec Baldwin hakkında şoke eden bir gelişme yaşandı. Yaşanan olayın adından sessizliğini bozan ve tetiği ben çekmedin diye Alec Baldwin'in cep telefonunu incelemek için arama emri çıkardı.

ÖNEMLİ KANITLAR

Film setinin bulunduğu New Meksika eyaletinde arama emrini veren mahkeme, Baldwin'in telefonunda 'soruşturma ile bağlantılı ve önemli kanıtlar' olabileceğini belirtti.

Soruşturmacılar Baldwin'in Apple iPhone model cep telefonunda bulunan mesajlar, e-postalar ve internet arama geçmişini inceleyecek.

'TETİĞİ ÇEKMEDİĞİNİ' SAVUNMUŞTU

Oyuncu Baldwin'in kabından çıkardıktan sonra silahını ateşlemesi sonucu, görüntü yönetmeni Hutchins hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza ise yaralanmıştı. 63 yaşındaki Baldwin ise 'tetiği çekmediğini' savunmuştu.

Baldwin olayın ardından ilk televizyon röportajını iki hafta önce ABC televizyonuna vermişti. Sunucu George Stephanopoulos ile röportajında zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Baldwin, 'Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem' demişti.

'O KİŞİ BEN DEĞİLİM' DEMİŞTİ

BBC'de yer alan habere göre; Baldwin, 'Biri o silaha gerçek mermi koydu. Biliyorum ki, o kişi ben değilim' diye konuşmuştu. Soruşturma devam ederken polisle işbirliği yapmayı sürdürdüğünü belirten Baldwin, herhangi bir suçtan yargılanacağına ihtimal vermediğini de söylemişti.

SENARYODA YOKTU

Setteki kaza ile ilgili suçlama yöneltilen ya da gözaltına alınan olmadı. Öte yandan, senaryo amiri Mamie Mitchell'in olayla ilgili açtığı davada, 'senaryoya göre Baldwin'in silahını
ateşleme zorunluluğu olmadığı' iddia edildi.

Mitchell'ın avukatı Gloria Allred, Baldwin'in ve yapımcıların 'dikkatsiz' davrandığını belirterek yapımcıları güvenlik protokollerine uymamakla suçladı.

OLAY HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

New Mexico eyaletinde 22 Ekim tarihinde yaşanan olayda gerçek mermi ile yaralanan Halyna Hutchins, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mahkeme kayıtlarına göre, Baldwin'e silahı yönetmen yardımcılarından biri verdi ve verirken de 'soğuk silah' ifadesiyle dolu olmadığını söyledi.

Dave Halls isimli yönetmen yardımcısı da silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini ifade etti. Halls'a silahı, setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'in verdiği biliniyor.

Silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed, 'gerçek merminin nereden geldiğini bilmediğini' savunuyor. Bu merminin nasıl olup da sete geldiği polis soruşturmasının merkezinde yer alıyor.

Silahın kabından çıkarılırken ateş aldığı düşünülüyor.
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