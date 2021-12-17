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Nureddin Nebati'yle Özgür Özel arasında ekonomi eğitimi tartışması

Kendisini ekonomi eğitimi olmamasıyla itham eden Özgür Özel'e cevap veren Nureddin Nebati, maliye eğitimini CHP'li Burhan Şenatalar'dan aldığını söyledi.

Nureddin Nebati'yle Özgür Özel arasında ekonomi eğitimi tartışması
Ekleme: 17.12.2021 - 15:43 Güncelleme: 17.12.2021 - 15:44 / Editör: Ozge Selin
Nureddin Nebati'yle Özgür Özel arasında ekonomi eğitimi tartışması
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) devam eden bütçe görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ekonomi eğitimi üzerine tartışma başlattı.

Özgür Özel, Meclis kürsüsünden yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi ekonomi eğitimi olmamasıyla itham etti.

"KAPTAN AMA KAPTANLIK BELGESİ YOK"

"Geminin kaptanının kaptanlık belgesi yok" diyerek Nureddin Nebati'nin ekonomiyle alakası olmadığını iddia eden Özel, "Bugün Cumhuriyet Tarihi’nin en büyük ekonomik krizinde ekonominin başında, geminin dümeninde. kaptan ama kaptanlık belgesi, eğitimi yok. Kaptan ama kaptanlık tecrübesi yok." ifadelerini kullandı.


"ECZACI OLUP EKONOMİYE YAPTIĞI TESPİTLERLE İLGİLİ TEBRİK EDİYORUM"

Buna karşılık aldığı ekonomi eğitimi belgesini Özgür Özel'le paylaşacağını söyleyen Nureddin Nebati, "Eczacı olup ekonomiyle ilgili plan bütçe komisyonlarında yer almamasına rağmen ekonomiyle ilgili yaptığı tespitlerle ilgili kendisini tebrik ediyorum." diyerek ekonomi eğitimini kimden aldığını açıkladı.

"MALİYE EĞİTİMİMİ CHP'Lİ BURHAN ŞENATALAR'DAN ALDIM"

Nebati, çok eleştirilen ekonomi politikaları için konuşarak hocasının CHP Meclis Üyesi Burhan Şenatalar olduğunu şöyle açıkladı:

"Maliye Politikaları ve Kamu Maliyesi derslerini çok saygı duyduğum, önem verdiğim, her gördüğümde keyfimi yerine getiren çok değerli bir hocadan aldım. CHP Meclis Üyesi Burhan Şenatalar'dan aldım. Ondan öğrendim, onun öğrettikleriyle hareket ediyorum. Biliyorum ki bugün öne sürdüğümüz Türkiye modeli diye beğenmediğiniz modelin önemli ipuçlarını şöyle elini açarak 'Kamu maliyesini anlayan ülkeyi iyi yönetir' derdi. Ona layık olmaya çalışıyorum."


"BURHAN HOCA 'KAMU MALİYESİNİ İYİ ANLAYAN ÜLKEYİ İYİ YÖNETİR' DERDİ"

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından videoyu paylaşıp şunları söyledi:

"İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Maliye Politikaları ve Kamu Maliyesi derslerini çok saygı duyduğum Burhan Şenatalar'dan aldım. Burhan Hoca, 'Kamu Maliyesini iyi anlayan ülkeyi iyi yönetir' derdi."

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Nureddin Nebati'yle Özgür Özel arasında ekonomi eğitimi tartışması
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