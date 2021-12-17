  • USD: 16,34 - 16,37
  • EURO: 18,50 - 18,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'nun adaylık hamlesinin ardından İmamoğlu da 'masadayım' dedi! Düello kızışıyor

2023 seçimleri için maratona başlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında "İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olurum" dedi. Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi İmamoğlu da yarıştan geride kalmayarak hamlesini yaptı. İmamoğlu, Kayseri'de bir esnafın "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna, "Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek." yanıtını vererek 2023 için masada olduğu mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylık hamlesinin ardından İmamoğlu da 'masadayım' dedi! Düello kızışıyor
Ekleme: 17.12.2021 - 15:52 Güncelleme: 17.12.2021 - 16:02 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun adaylık hamlesinin ardından İmamoğlu da 'masadayım' dedi! Düello kızışıyor
Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimleri için adayı Başkan Erdoğan olarak aylar öncesinden açıklanırken; benzemezlerin kurduğu Millet İttifakı vatandaşların karşısına alnının akıyla bir
aday çıkarmaktan hala uzak. Bir yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adaylık maratonuna başlarken bir yandan da büyükşehir belediye başkanları masada oldukları mesajını veriyor. HDP 'bensiz karar verilmez' vurgusu yaparken ittifaktaki adaylık bilmecesi her geçen gün kördüğüm oluyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ADAYLIK ÇIKIŞI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayın programında Millet İttifakı'nın kabul etmesi durumunda Cumhurbaşkanı adayı olabileceğinin
sinyalini verdi ve 'İttifak kabul ederse sorun yok' dedi. Kılıçdaroğlu, her ne kadar ittifakı işaret etse de ittifaktan beklediği desteği alamadı. Tam da bu süre içerisinde CHP'nin diğer
öne çıkan ismi İmamoğlu devreye girdi.

İMAMOĞLU: BEN DE MASADAYIM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kayseri de bir esnafın 'Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?' sorusuna, 'Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek.' yanıtını verdi. İmamoğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için geldiği Kayseri'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. İkram edilen pastırmadan da yiyen İmamoğlu, ziyaret ettiği bir esnafın, 'Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?' sorusuna şu yanıtı verdi:

'Böyle bir şey istenir mi? Böyle bir şey istenmez. Böyle büyük meseleleri halk tartışır, tartıştırır, sonra gelir o işin yetkili kurumları, kurulları tartışır. Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek. Yani bu, şöyle bir şey değil, (iş yerindeki diğer esnafı göstererek) 'Ben bu dükkanı satın almak istiyorum.' diyebilir beyefendi, o başka bir şey bu başka bir şey. İşini en iyi yapan, en faydalı insandır.'

İmamoğlu'nun da tıpkı Kılıçdaroğlu gibi ittifakı işaret etmesi, '2023 seçimlerinde masada ben de varım' mesajı olarak okundu. Düellonun kızıştığı ittifakın şimdi seçimini kimden yana kullanacağı merak konusu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Musk'a sürpriz hediye! 'Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum'
Kılıçdaroğlu'nun adaylık hamlesinin ardından İmamoğlu da 'masadayım' dedi! Düello kızışıyor
Başkan Erdoğan görme engelli Bager Çalışcı'nın piyano hayalini gerçekleştirdi
Nureddin Nebati'yle Özgür Özel arasında ekonomi eğitimi tartışması
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşmeler!
HDP İstanbul Kongresi soruşturması: 12 kişi gözaltına alındı
'FETÖ'nün yelpazecisi' İzmir'de gözaltına alındı
Millet İttifakı'nda taht oyunları sürüyor! Aday olmak isteyen Kılıçdaroğlu destek bulamadı, ABD-Ekrem İmamoğlu görüşmesi ortalığı karıştırdı
Merkez Bankası'ndan kurlara bir müdahale daha
Dün asgari ücretin 5 bin 376 lira olması gerektiğini açıklayan Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyelerde 4 bin 500 lira vereceğiz
Memur Zammı 15 Ocak'ta Mı Yatacak? 2022 Memur Zammı Ne Zaman Yatacak?
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye sert tepki: Gerçeklikten kopuk, tutarsız...
ABD'de skandal! Savunma firmasında çalışan mühendis Rusya'ya gizli bilgileri sızdırdı
FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı kararı
Darbe imalı bildiri skandalında yeni gelişme! İşte istenilen cezalar
İsrail ordusunda skandal iddia: 100 bini aşkın mermi…
Araç stokçularına soruşturma! Başsavcılık harekete geçti!
Başkan Erdoğan 2 yıl sonra belediye başkanlarıyla kamp
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu’na 'helalleşme' tepkisi: CHP aynı CHP unutma!
Ünlü orkestra şefi Cem Mansur'dan İBB yönetimine: İstanbul nasıl yönetilir bilmiyorlar
TikTok fenomeni, saç tokasını takas ederek ev aldı

TikTok fenomeni, saç tokasını takas ederek ev aldı

Sinovac kritik oranı açıkladı! Omicron'a karşı koruyuculuk oranı ne kadar?

Sinovac kritik oranı açıkladı! Omicron'a karşı koruyuculuk oranı ne kadar?

Meteoroloji uzmanı uyardı! Balkanlar üzerinden geliyor! Eksi 20 dereceleri görebiliriz

Meteoroloji uzmanı uyardı! Balkanlar üzerinden geliyor! Eksi 20 dereceleri görebiliriz

Böylesini ilk kez bulduk diyerek duyurdu! Aizanoi Antik Kenti'nde sevindiren buluş

Böylesini ilk kez bulduk diyerek duyurdu! Aizanoi Antik Kenti'nde sevindiren buluş

Önce tecavüz etti sonra kızgın yağ döktü! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü: Bana hap içirdi sonra…

Önce tecavüz etti sonra kızgın yağ döktü! Genç kadının anlattıkları dehşete düşürdü: Bana hap içirdi sonra…

Ehliyet alacaklar dikkat! Devrim niteliğinde değişiklik

Ehliyet alacaklar dikkat! Devrim niteliğinde değişiklik

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor