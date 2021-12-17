Kılıçdaroğlu'nun adaylık hamlesinin ardından İmamoğlu da 'masadayım' dedi! Düello kızışıyor

Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimleri için adayı Başkan Erdoğan olarak aylar öncesinden açıklanırken; benzemezlerin kurduğu Millet İttifakı vatandaşların karşısına alnının akıyla biraday çıkarmaktan hala uzak. Bir yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adaylık maratonuna başlarken bir yandan da büyükşehir belediye başkanları masada oldukları mesajını veriyor. HDP 'bensiz karar verilmez' vurgusu yaparken ittifaktaki adaylık bilmecesi her geçen gün kördüğüm oluyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayın programında Millet İttifakı'nın kabul etmesi durumunda Cumhurbaşkanı adayı olabileceğininsinyalini verdi ve 'İttifak kabul ederse sorun yok' dedi. Kılıçdaroğlu, her ne kadar ittifakı işaret etse de ittifaktan beklediği desteği alamadı. Tam da bu süre içerisinde CHP'nin diğeröne çıkan ismi İmamoğlu devreye girdi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kayseri de bir esnafın 'Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?' sorusuna, 'Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek.' yanıtını verdi. İmamoğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için geldiği Kayseri'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. İkram edilen pastırmadan da yiyen İmamoğlu, ziyaret ettiği bir esnafın, 'Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?' sorusuna şu yanıtı verdi:'Böyle bir şey istenir mi? Böyle bir şey istenmez. Böyle büyük meseleleri halk tartışır, tartıştırır, sonra gelir o işin yetkili kurumları, kurulları tartışır. Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek. Yani bu, şöyle bir şey değil, (iş yerindeki diğer esnafı göstererek) 'Ben bu dükkanı satın almak istiyorum.' diyebilir beyefendi, o başka bir şey bu başka bir şey. İşini en iyi yapan, en faydalı insandır.'İmamoğlu'nun da tıpkı Kılıçdaroğlu gibi ittifakı işaret etmesi, '2023 seçimlerinde masada ben de varım' mesajı olarak okundu. Düellonun kızıştığı ittifakın şimdi seçimini kimden yana kullanacağı merak konusu.