İşsizlik Maaşı 2022: İşsizlik Maaşı Ne Kadar Oldu? 2022 İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

2022 İşsizlik maaşı fiyatı, Asgari ücretin açıklanmasıyla merak konusu oldu. Asgari ücretin değişmesiyle işsizlik maaşı gibi birçok alanda değişiklik yapıldı. Peki İşsizlik Maaşı Ne Kadar Oldu? 2022 İşsizlik Maaşı Ne Kadar? İşte işsizlik maaşı 2022...

İşsizlik Maaşı Nedir?



İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?



İşsizlik Maaşı Ne Kadar Oldu 2022?



İşsizlik Maaşı Kaç Ay Veriliyor?



sorusu 2022 Asgari ücretin açıklanmasıyla merak konusu haline geldi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren işsizlik maaşı, çalışanın işsizlik durumunda devletten aldığı paradır. 10 ay boyunca devletin işsizlere verdiği bu maaş asgari ücretin değişmesiyle yeniden araştırılmaya başladı. Peki? işte yanıtı...İŞKUR'a göre, kanunun öngördüğü şartlar yerine getirildiği takdirde, sigortalı işsizlere işsizlik ödeneği adı verilen belirli bir süre ve işsizlik ödeneği ödenir.Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.İşsizlik maaşı, çalışanların ortalama brüt gelirinin %40'ına kadar ödenir. Azami işsizlik ödeneği, aylık toplam asgari ücretin %80'ini aşamaz.Buna göre 2021'de asgari işsizlik yardımı 1.420,14 lira, orta 1.688,91 lira ve azami 2.000 840,28 lira. 2022 yılında asgari işsizlik maaşı 2130 lira, orta işsizlik maaşı 2532 lira ve azami işsizlik maaşı 4260 liradır.Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.