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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Musk'a sürpriz hediye! 'Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile video konferans sistemi ile görüştü. Türksat 5A uydusu fırlatıldıktan sonra çocuklardan bir uydunun ve uzayın hayallerinde nasıl bir yer kapladığını resmetmelerini istediklerini belirten Erdoğan, ‘5 bin resmi de dijital menkul NFT haline getirerek Türksat 5B’yi oluşturduk. Bu güzel ve çok anlamlı NFT’yi size hediye etmek isterim.’ dedi. Musk hediye için Erdoğan’a teşekkür ederken 'Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum.' şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Musk'a sürpriz hediye! 'Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum'
Ekleme: 17.12.2021 - 16:00 Güncelleme: 17.12.2021 - 16:00 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Musk'a sürpriz hediye! 'Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum'
Görüşmede Türkiye’nin aynı yıl içerisinde uzaya iki uydu birden fırlatan ender ülkelerden birisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Musk, inşallah 19 Aralık tarihinde SpaceX vasıtasıyla Türksat 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Bu yılın ocak ayında Türksat 5A uydusunu uzaya fırlatmıştık. Aynı sene içinde iki uydu fırlatan ender ülkelerden olduk” dedi.

Türksat 5A uydusu fırlatıldıktan sonra çocuklardan bir uydunun ve uzayın hayallerinde nasıl bir yer kapladığını resmetmelerini istediklerini belirten Erdoğan, “Evlatlarımızdan muhteşem geri dönüşler aldık. 5 binden fazla resim tarafımıza ulaştı.


Bu güzel ve çok anlamlı NFT’yi size hediye etmek isterim. Çocuklarımızın gözlerinde oluşan pırıltı ileride Türkiye’nin uydu teknolojileri alanında, otonom teknolojileri alanında, yapay zeka alanında siber dünyada neler olacağının ispatı niteliğindedir” diye konuştu. Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini belirten Musk, 'Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum.' dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğandan Muska sürpriz hediye Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum

Elon Musk ise anlamlı hediye için Erdoğan’a teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Musk'a sürpriz hediye! 'Türkiye ile birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum'
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