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CHP'den yeni algı operasyonu: Gerçek ortaya çıktı

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu Ankara'da bir aileyi ziyaret etti. Aile fertlerinden Ayfer Yıldırım'ın, '1 lira 25 kuruşa bayat ekmek alabiliyorum' sözlerinden sonra Yıldırım ailesinin üzerine kayıtlı iki ev bulunduğu ortaya çıktı.

CHP'den yeni algı operasyonu: Gerçek ortaya çıktı
Ekleme: 17.12.2021 - 23:48 Güncelleme: 17.12.2021 - 23:54 / Editör: Ozge Selin
CHP'den yeni algı operasyonu: Gerçek ortaya çıktı
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, eve giren bir asgari ücretle geçinmeye çalışan Roman aileyi ziyaret etti. Algı operasyonlarına bir yenisini daha ekleyen CHP'nin yalanı çok geçmeden ortaya çıktı.

''BAYAT EKMEK ALIYORUM''

Ailenin büyüğü Ayfer, “1 lira 25 kuruşa bayat ekmek alıyorum. O ekmekleri zamlardan önce köpeklere veriyorlarmış. Şimdi o ekmeği biz yiyoruz. Mecbur yiyoruz. Başka çaremiz yok” ifadelerini kullandı.

Yıldırım ailesine, her ay düzenli olarak Sosyal Hizmet Merkezi'nden 1.281,05 TL Sosyal Ekonomik Destek verildiği, elektrik ve gıda yardımı yapıldığı ortaya çıktı.

OĞLUNUN ÜZERİNE KAYITLI İKİ EV ÇIKTI

Ayfer Yıldırım, “Biz bu evde iki aile yaşıyoruz. Evdeki tek çalışan benim oğlum, asgari ücretle çalışıyor. 9 kişiyiz burada. Bayat ekmek yiyoruz. Ekmeğe pahalandığından beri bakkala gidip bir tane ekmek dahi almadım. Aşağı mahallede fırın var, Her gün o yolu tepiyorum, gidiyorum; 1 milyon 250 bin liradan (1 lira 25 kuruş) bayat ekmek alıyorum. O ekmekleri zamlardan önce köpeklere veriyorlarmış. Şimdi o ekmeği biz yiyoruz. Mecbur yiyoruz. Başka çaremiz yok.” ifadelerini kullandı.

Aynı hanede bulunan Oğlu Gürkan Yıldırım'ın sigortalı olarak asgari ücretle çalıştığı ve üzerine kayıtlı Beşikkaya Mahallesinde ve Kale Mahallesinde 2 adet ev bulunduğu ortaya çıktı.
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