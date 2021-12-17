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Başkan Erdoğan'ın asgari ücret zammını açıklamasının ardından 'Teşekkürler Erdoğan' etiketi zirvede

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın beklediği 2022 yılı asgari ücret zammını duyurdu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü ve son toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, yeni asgari ücretin 4 bin 253 TL olduğunu açıkladı. Bu açıklama toplum nazarında büyük memnuniyetle karşılandı. Başkan Erdoğan'ın asgari ücret müjdesinin ardından Twitter'da 'Teşekkürler Erdoğan' etiketi zirveye çıktı. Vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi..

Başkan Erdoğan'ın asgari ücret zammını açıklamasının ardından 'Teşekkürler Erdoğan' etiketi zirvede
Ekleme: 17.12.2021 - 00:50 Güncelleme: 17.12.2021 - 01:08 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın asgari ücret zammını açıklamasının ardından 'Teşekkürler Erdoğan' etiketi zirvede
Milyonlar 2022 asgari ücret zammına kilitlenmişti. Beklenen haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü ve son toplantısının ardından canlı yayında açıkladı. Başkan Erdoğan, 2022 asgari ücretinin 2 bin 253 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

SON 50 YILIN REKORU!

Asgari ücret son 50 yılın en büyük oranını gördü. Rekor bir artışla bir önceki yıla göre yüzde 50'ye varan oranda yükseldi. Başkan Erdoğan 'Son 50 yılın en yüksek rakamı olan asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir' dedi.

TEŞEKKÜR MESAJLARI YAĞDI

Bu müjde niteliğindeki açıklamanın ardından sosyal medyada Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajları yağdı. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden Teşekkürler Erdoğan tweetleri trendlerde 1. sıraya yükseldi











Başkan Erdoğan'ın asgari ücret zammını açıklamasının ardından 'Teşekkürler Erdoğan' etiketi zirvede
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