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2022 Emekli Zammı Belli Oldu! 2022 Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?

Asgari ücretin açıklanmasının ardından emekli maaşlarına gelen zam oranı da sık sık aratılıyor. Konu kapsamında en merak edilenler arasında 2022 emekli zammı yer alıyor. Peki, 2022 emekli zammı ne kadar? Emekli zammı belli oldu mu? Emekli zammı açıklandı mı? İşte detaylar...

Ekleme: 17.12.2021 - 10:54 Güncelleme: 17.12.2021 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
2022 Emekli Zammı Belli Oldu! 2022 Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?
2022 senesine sayılı günler kala zamlar ve maaşlar hakkında birçok güncelleme yapılıyor. Oldukça konuşulan asgari ücretin sonunda belirlenmesiyle beraber konu hakkındaki araştırmalara hız kazandı. Bu konu kapsamında zamlarla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de 2022 emekli zammı ne kadar sorusuydu. Bu sebeple emekli vatandaşları sık sık arama motorlarında 2022 emekli zammı belli oldu mu ve 2022 emekli maaşı ne kadar oldu sorusu aratıldı. Bu sebeple emeklilere yapılacak zam oranı hakkında bir son dakika gelişmesi yaşanmasının ardından konuyla ilgili birçok detay araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından emekli maaşına gelecek zam ile ilgili açıklamalar yapıldı. 2022 emekli zammı ne kadar oldu ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

2022 Emekli Zammı Ne Kadar Oldu?


Yeni yıla sayılı günler kala konuyla ilgili birçok detay araştırılıyor. Asgari ücretin belirlenmesiyle beraber maaşlar hakkında birçok güncelleme yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar sık sık konuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Konuyla ilgili en merak edilenler arasında ise 2022 emekli zammı ne kadar oldu ve 2022 emekli maaşı ne kadar oldu soruları yer alıyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bu durum hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir programda emekli maaşlarına yüzde 30 zam gelip gelmeyeceği sorulunca konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu;
Sözleşmemizde enflasyon farkı verilir diye yazılmıştı. Bunu dikkate alan fakat bugünkü ekonomik durumu gözeten bir orandan değerlendirilecektir denilebilir. Yüzde 30-40 olur mu? En düşük emekli aylığında daha yüksek diğerlerinde daha dengeli olmak üzere farklılık gösterebilir”


2022 Emekli Zammı Ne Kadar Oldu?

2022 Emekli Maaşı Zam Tablosu


Asgari ücretin belirlenmesinin ardından konuyla ilgili birçok detay araştırılıyordu. Bu kapsamda sık sık araştırılanlardan biri de 2022 emekli maaşı zammı konusuydu. Vatandaşlar yeni zamların ve maaşlara gelecek güncellemelerin ne zaman yapılacağı hakkında birçok detayı araştırıyor. Açıklanan emekli zammı tablosu şu şekilde;
-En yüksek aylık hakkında açıklanan verilere göre maaşların 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacağı belirtildi.
-Yüzde 10.48 artışla beraber en düşük Bağ- Kur tarım emeklilerinde yapılacak. Bu rakam ise bin 867 liradan 2 bin 63 liraya çıktı. Esnaf emeklilerinde yine benzer şekilde artış yaşandı.2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya emekli maaşının artacağı belirtildi.
-SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 899 liraya çıktı. 2000'den sonra emekli olanlarda ise bu rakam bin 626 liradan bin 797 liraya yükselecek.
-Aralık enflasyonuna göre zam oranında değişiklikler olabileceği belirtildi. . Enflasyona göre belirlenecek olan eklemeler ve güncellemeler 3 Ocak'ta belli açıklanacak.


2022 Emekli Zammı Ne Kadar Oldu?

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