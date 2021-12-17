17 Aralık BUDO Seferleri İptal Mi? 17 Aralık BUDO Seferleri Durduruldu Mu?

17 Aralık BUDO Seferleri İptal Mi?

BUDO Nerelere Gidiyor?

Bursa Deniz Otobüsü Nerden Kalkıyor?

Olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok kişi seferler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ülke genelinde şiddetini gösteren sağnak yağış ve fırtına sebebiyle 17 Aralık Cuma günü birçok vatandaş zor anlar yaşadı. Konuyla ilgili olarak en merak edilenler arasında ile vapur ve deniz otobüsü seferlerinin iptal edilip edilmeyeceği yer aldı. Bu sebeple 17 Aralık itibariyle en çok aratılanlar arasındasoruları yer aldı.vesorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak seferleri gerçekleştirilen Bursa Deniz Otobüsleri olumsuz hava koşullarından en sık etkilenen durumlar arasında yer alıyor. Bu sebeple konu kapsamında en çok araştırılan sorulardan biri de 17 Aralık itibariyle ülkede kendini gösteren şiddetli yağış nedeniyle seferlerin iptal edilip edilmediği yönünde. Bu sebeple 17 Aralıkvesoruları oldukça araştırılıyor. Bursa Deniz Otobüsleri tarafından açıklananlara göre iptal edilen seferler şu şekilde;-17.12.2021 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.-17.12.2021 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.-17.12.2021 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.-17.12.2021 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.-17.12.2021 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.-17.12.2021 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.Birçok kişi BUDO hakkındaki detayları merak ediyor. Bu kapsamda en sık merak edilenler arasındavesoruları merak ediliyor. BUDO, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan bir işletmedir. İnsanlara oldukça yardımcı olan toplu taşımalar arasında BUDO da oldukça tercih edilir.sorusu da bu sebeple sık sık aratılıyor. İşte Bursa Deniz Otobüsleri’nin sefere yerleri;İstanbul (Eminönü) - Bursa (Mudanya)Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü)İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)Armutlu İhlas - Bursa (Mudanya)Bursa (Mudanya) - Armutu İhlas.Armutlu İhlas - İstanbul (Eminönü)İstanbul (Eminönü) - Armutlu İhlas.Bursa Deniz Otobüsleri hakkında en sık aratılan konulardan biri desorusudur. Bursa Deniz Otobüsleri Bursa’ya 25 kilometre uzaklıkta yer alan Mudanya ilçesinden hareket etmektedir. İstanbul’da ise BUDO seferleri genellikle Sirkeci’den yapılır.