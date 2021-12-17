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17 Aralık BUDO Seferleri İptal Mi? 17 Aralık BUDO Seferleri Durduruldu Mu?

BUDO seferlerinin olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerin iptal edildiği belirtildi. Bu sebeple en çok aratılanlar arasında 17 Aralık BUDO iptal mi sorusu yer aldı? Peki, 17 Aralık BUDO iptal mi? 17 Aralık BUDO seferleri iptal mi? 17 Aralık BUDO seferleri durduruldu mu?

Ekleme: 17.12.2021 - 09:12 Güncelleme: 17.12.2021 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
17 Aralık BUDO Seferleri İptal Mi? 17 Aralık BUDO Seferleri Durduruldu Mu?
Olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok kişi seferler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ülke genelinde şiddetini gösteren sağnak yağış ve fırtına sebebiyle 17 Aralık Cuma günü birçok vatandaş zor anlar yaşadı. Konuyla ilgili olarak en merak edilenler arasında ile vapur ve deniz otobüsü seferlerinin iptal edilip edilmeyeceği yer aldı. Bu sebeple 17 Aralık itibariyle en çok aratılanlar arasında BUDO seferleri iptal mi ve 17 Aralık BUDO seferleri durduruldu mu soruları yer aldı. 17 Aralık BUDO seferleri iptal mi ve Bursa-İstanbul seferleri iptal mi sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

17 Aralık BUDO Seferleri İptal Mi?

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak seferleri gerçekleştirilen Bursa Deniz Otobüsleri olumsuz hava koşullarından en sık etkilenen durumlar arasında yer alıyor. Bu sebeple konu kapsamında en çok araştırılan sorulardan biri de 17 Aralık itibariyle ülkede kendini gösteren şiddetli yağış nedeniyle seferlerin iptal edilip edilmediği yönünde. Bu sebeple 17 Aralık BUDO seferleri iptal mi ve 17 Aralık BUDO seferleri durduruldu mu soruları oldukça araştırılıyor. Bursa Deniz Otobüsleri tarafından açıklananlara göre iptal edilen seferler şu şekilde;

-17.12.2021 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
-17.12.2021 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
-17.12.2021 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
-17.12.2021 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
-17.12.2021 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
-17.12.2021 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.


17 Aralık BUDO Seferleri İptal Mi?

BUDO Nerelere Gidiyor?


Birçok kişi BUDO hakkındaki detayları merak ediyor. Bu kapsamda en sık merak edilenler arasında BUDO nerelere gidiyor ve Bursa Deniz Otobüsleri nereye gider soruları merak ediliyor. BUDO, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan bir işletmedir. İnsanlara oldukça yardımcı olan toplu taşımalar arasında BUDO da oldukça tercih edilir. BUDO nerelere gider sorusu da bu sebeple sık sık aratılıyor. İşte Bursa Deniz Otobüsleri’nin sefere yerleri;

İstanbul (Eminönü) - Bursa (Mudanya)

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü)

İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

Armutlu İhlas - Bursa (Mudanya)

Bursa (Mudanya) - Armutu İhlas.

Armutlu İhlas - İstanbul (Eminönü)

İstanbul (Eminönü) - Armutlu İhlas.

Bursa Deniz Otobüsü Nerden Kalkıyor?


Bursa Deniz Otobüsleri hakkında en sık aratılan konulardan biri de Bursa Deniz Otobüsleri nereden kalkıyor sorusudur. Bursa Deniz Otobüsleri Bursa’ya 25 kilometre uzaklıkta yer alan Mudanya ilçesinden hareket etmektedir. İstanbul’da ise BUDO seferleri genellikle Sirkeci’den yapılır.


17 Aralık BUDO Seferleri İptal Mi?



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