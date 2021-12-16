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MHP Lideri Bahçeli'den 'Asgari Ücret' açıklaması! 'İşçi kardeşlerimizin yalnız olmadıkları belgelenmiştir'

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ve son 50 yılın en yüksek zam oranını alarak 4250 liraya ulaşan Asgari Ücret'le ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamasında: "Emeğiyle, alın teriyle, helal mücadelesiyle ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir, yalnız olmadıkları belgelenmiştir." ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Bahçeli'den 'Asgari Ücret' açıklaması! 'İşçi kardeşlerimizin yalnız olmadıkları belgelenmiştir'
Ekleme: 16.12.2021 - 17:17 Güncelleme: 16.12.2021 - 17:17 / Editör: Ozge Selin
MHP Lideri Bahçeli'den 'Asgari Ücret' açıklaması! 'İşçi kardeşlerimizin yalnız olmadıkları belgelenmiştir'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son 50 yılın en yüksek zam orananı açıklayarak Asgari Ücret'in 4250 TL'ye yükseldiğini duyurdu. MHP Lideri Devlet Bahçeli yeni asgari ücretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu:

Bahçeli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bu ayın ilk haftasından itibaren faal halde bulunan, işçilerimizin hayat ve geçim standardı açısından en uygun ücret seviyesini belirlemeye çalışan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını tamamlamış, nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımız yeni asgari ücreti açıklamıştır.

SON 50 YILIN EN YÜKSEĞİ
Milyonlarca işçimizin heyecan ve merakla beklediği asgari ücret rakamı yüzde 50,44 oranında yapılan zamla birlikte 2 bin 825 liradan 4 bin 250 liraya yükseltilmiştir. Memnuniyetle ifade ediyorum ki, son 50 yılda en yüksek asgari ücret miktarı belirlenmiştir.

EKMEĞİNİN PEŞİNDE OLAN KARDEŞLERİMİZ SAHİPSİZ DEĞİLDİR
Asgari ücretten 2022 yılından itibaren gelir vergisiyle damga vergisinin alınmayacak olması da bir başka değerli ve sevindirici gelişmedir. Emeğiyle, alın teriyle, helal mücadelesiyle ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir, yalnız olmadıkları belgelenmiştir.

Asgari ücret; "İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek" ücrettir. Bu ücretin geldiği aşama yüreklere su serpmiştir.

Bütün işçilerimize yeni asgari ücretin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İşçi ve işveren temsilcilerini kutluyorum. Konuya hassasiyetle yaklaşan ve işçilerimizin yanında duran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, yeni asgari ücreti desteklemenin yanında, ülkemize güvenen, milli birlik ve dayanışma ruhunun varlığına hizmet eden herkesin, her insanımızın mutlak surette kazanacağına, huzurlu ve refah içinde bir geleceğe kavuşacağına inanıyoruz.

İnsanlık tarihi göstermiştir ki, karamsarlık ablukası, umutlu ve imanlı duruş karşısında kırılıp dağılmıştır. Bugünkü şartlarda siyasette, ekonomide, diplomaside, güvenlik alanında sürdürülen haklı mücadeleye safiyetle omuz ve ömür verenlerden Allah razı olsun diyorum.

MHP Lideri Bahçeli'den 'Asgari Ücret' açıklaması! 'İşçi kardeşlerimizin yalnız olmadıkları belgelenmiştir'
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