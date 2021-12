Her gün zerdeçal yemek için 20 neden

Kalp hastalıklarını önlemekten vücuttaki iltihabı azaltmaya kadar sağlığa birçok faydası bulunan zerdeçal tüketiminin tüm etkilerini ve her gün tüketmek için 20 nedeni sıraladık.

Genel olarak, zerdeçal uygun miktarlarda tamamen güvenli bir baharattır. Zerdeçal fosfor, kalsiyum, demir, iyot, B, B2, B3, C, K vitaminlerini içerir ve doğal antioksidan işlevi gören, vücudu gençleştiren ve çeşitli tümörlere karşı koruyan uçucu yağlara sahiptir.Zerdeçal en az 2500 yıldır baharat olarak bilinmektedir. Uzun yıllardır iltihap önleyici, antibakteriyel ve detoks edici özelliklere sahip olduğu biliniyor. Son araştırmalar, zerdeçalın Alzheimer ve hatta kanser gibi sağlık sorunlarının tedavisinde etkili olabileceğini gösteriyor.ZERDEÇALIN 7 FAYDASIZerdeçalın sağlığa 7 faydasını sizler için hazırladık. Okuduktan sonra bu baharatı daha çok seveceksiniz.İltihapla SavaşırKronik inflamasyonun (iltihaplanma) birçok modern hastalığın suçlusu olduğuna inanılıyor. Zerdeçaldaki aktif bileşik kurkumin, birçok iltihap önleyici ilaçtan çok daha etkili olan güçlü bir iltihap önleyici bileşiktir.Beyni KorurDemans ve Alzheimer hastalığı gibi bilişsel bozukluklar genellikle bir tür büyüme hormonu olan beyin aktivitesi nörotrofik faktör (BDNF) düzeylerinde azalma ile ilişkilidir. Araştırmalar, kurkuminin BDNF seviyeleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu ve beyinsel birçok hastalığı önlemede etkili olabileceğini gösteriyor.Belirli Kanser Türlerinin Riskini AzaltırZerdeçal, en güçlü doğal kanser önleyici gıdalardan biridir. Sadece kanser hücrelerinin büyümesini engellemekle kalmaz, gelişimlerini de yavaşlatır.Sindirimi İyileştirirGünlük olarak zerdeçal tüketmek safra kesesini uyarır, şişkinliği ve gazı azaltır ve sindirim sistemi iltihabını tedavi eder. Ancak safra kesesi hastalığı için zerdeçal günlük olarak alınmamalıdır.Kalbin Çalışmasını Olumlu Yönde EtkilerKurkuminin, kolesterol seviyelerini düşürmede ve kan pıhtılarını önlemede iyi olduğu gösterilmiştir.Artrit ile SavaşırBirçok insan düzenli zerdeçal kullanımıyla eklem ağrısı ve artritte iyileşme bildirmiştir. Hatta bazıları kurkuminin vücutlarında bugün piyasada bulunan diğer birçok ilaçtan daha iyi çalıştığını iddia ediyor. Ve en önemlisi, uygun miktarda alındığında bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.Yaşlanma Sürecini YavaşlatırSerbest radikaller yaşlanma sürecinde önemli bir rol oynar ve kurkumin onlara etki eder. Ayrıca kalbi korur ve kanserle savaşır.Zerdeçalın ve içeriğindeki aktif bileşik kurkuminin bu özellikleri buzdağının sadece görünen kısmıdır çünkü vücudumuz için gerçekten harikalar yaratabilir.Genel sağlık yararları için diyetinize sadece 1 çay kaşığı zerdeçal eklemeniz yeterli olacaktır.HER GÜN ZERDEÇAL TÜKETMEK İÇİN 20 NEDENZerdeçal , parlak turuncu rengi ve kendine özgü kokusu ile bilinen popüler bir baharattır. Böyle bir ürünü farklı yemeklere eklemek, onlara sadece sağlık değil, aynı zamanda lezzet de verir.Araştırmalara göre zerdeçal, güçlü antiseptik ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir, bu da onu sağlık alanında değerli bir bileşen haline getirir.Bu baharatının bileşimi B, C ve K vitaminlerinin yanı sıra iyot, kalsiyum ve demir deposu olduğu için benzersizdir. Ek olarak, mikroskobik dozlarda bile insan vücudu üzerinde iyileştirici bir etkiye sahip olan uçucu yağlar içerir.Zerdeçal, hem iyileştirici hem de profilaktik olarak birçok faydalı özelliğe sahiptir. İşte her gün zerdeçal yemek için 20 neden:1 Yanıklar, kesikler, dezenfeksiyon için kullanılan doğal bir antiseptik ve antibakteriyel madde olarak işlev görür.2. Melanomun gelişmesine izin vermez, patojenik hücrelerin oluşumunu durdurur.3. Zerdeçal ve karnabahar kombinasyonu prostat kanserine karşı bir önlemdir.4. Karaciğerden toksinleri temizler.5. Alzheimer hastalığının gelişmesini engeller, beyindeki amiloid plaklarını yok eder.6. Çeşitli kanserlerde metastazların ilerlemesini engeller.7. Vücuttaki proteinin emilmesine yardımcı olur.8. Multipl skleroz gelişimini durdurur.9. Çocuklarda löseminin önlenmesinde etkilidir.10. Sindirim sistemini aktive eder ve onarır.11. Güçlü bir iltihap önleyici etkiye sahiptir ve güvenli dozlarda hiçbir yan etkisi yoktur.12. Lipid metabolizmasında yer alır, fazla yağların yakılmasını uyarır, ağırlığı normalleştirir.13. Bir antidepresan görevi görür ve özellikle Çin geleneksel tıbbında bu özelliği çok popülerdir.14. Kemoterapinin etkisini artırır, toksik ilaçların yan etkilerini engeller.15. Zerdeçalın tümörlerde yeni kan damarlarının büyümesini engellediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.16. Cilt iltihapları için kullanılır, özellikle kaşıntı, çıban, egzama, sedef hastalığını giderir.17. Zerdeçal yardımıyla yaraları hızlı bir şekilde iyileştirebilir ve cildin yenilenme süreçlerini aktive edebilirsiniz.18. Bir anesteziktir, vücut ağrılarını azaltabilir.19. Zerdeçalın pankreas kanseriyle savaşmadaki faydaları olduğu üzerine çeşitli araştırmalar vardır.20. Miyelom tedavisinde olumlu etkisi araştırılmaktadır.