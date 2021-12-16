DHBT Sınavı Ne Zaman Yapılacak? KPSS Din Hizmetleri Alan Testi Belli Oldu Mu?
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışmak isteyen birçok kişi konuyla ilgili detayları oldukça merak ediyor. Konu kapsamında en çok araştırılanlar arasında ise DHBT ne zaman sorusudur. Peki, DHBT ne zaman? DHBT başvuru tarihleri ne zaman? KPSS Din Hizmetleri Alan Testi tarihi açıklandı mı? işte detaylar...
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi testine girmek isteyen birçok aday konuyla ilgili açıklanacak tarihleri yakından takip ediyor. Konu kapsamında sık sık araştırılanlar arasında ise DHBT sınavı ne zaman ve KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi testi belli oldu mu sorusuna cevap aramaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarına personel alımının yapılacağı ve bunun için sınavlar uygulanacağı haberinin ardından birçok kişi tarihlerin belli olup olmadığı hakkında araştırma yapmaya başladı. DHBT sınavı ne zaman ve KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi tarihi belli oldu mu soruları bu sebeple oldukça merak ediliyor. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ne zaman sorusuna cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi Tarihi Belli Oldu Mu?
ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla beraber Diyanet İşleri Başkanlığı personel kadrolarına alım için gerekli olan DHBT sınavının yapılacağı belirtilmişti. Bu konu kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı kapsamında çalışmak isteyen adaylar konuyla ilgili birçok detayı merak etti. En çok araştırılanlar arasında ise KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi tarihi belli oldu mu ve KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ne zaman soruları yer aldı. ÖSYM'nin konuyla ilgili açıklama getirmesiyle birçok kişi aynı soruya cevap aramaya başladı. ÖSYM tarafından belirtilenlere göre 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ‘nin 27 Kasım 2022'de yapılacağı söylendi. Başvuru tarihlerinin ise 7-17 Ekim 2022 olduğu açıklandı.
DHBT Sınavı Nedir?
DHBT, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı için gerekli olan sınavlardandır. Bu sebeple Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışmak isteyen birçok aday konuyla ilgili araştırmalarda bulunuyor. Bu sınava girmesi gerektiğini öğrenen kişiler ise DHBT nedir sorusuna cevap aramaya başladı. Bu kapsamda Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin kısaltması olan DHBT sınavından iyi bir sonuç alındığında Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanmanız mümkün olacaktır.
KPSS 2022 Ne Zaman?
Birçok aday konuyla ilgili detayları merak ederken KPSS 2022 tarihleri hakkında da araştırma yapıyor. KPSS sınavına girecek olan birçok aday geçen gün ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimiyle beraber konu hakkında bilgiye ulaştı. İşte 2022 KPSS tarihleri;
2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 31.07.2022
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 06.08.2022
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 07.08.2022
2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14.08.2022
2022-KPSS Ön Lisans 02.10.2022
2022-KPSS Ortaöğretim 06.11.2022
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27.11.2022
Konuyla ilgili olarak en merak edilenlerden biri de 2022 KPSS başvuruları ne zaman sorusudur. Bu kapsamda 2022 KPSS başvuru tarihlerini de sizler için derledik. İşte 2022 KPSS başvuru tarihleri;
2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün
2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) için başvurular; 24.05.2022 İLE 06.06.2022 tarihleri arasında kabul edilecek.
2022-KPSS Ön Lisans için başvurular 03.08.2022 ile 15.08.2022 tarihleri arasında kabul edilecek.
2022-KPSS Ortaöğretim için başvurular 01.09.2022 ile 13.09.2022 tarihleri arasında kabul edilecek.
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) için başvurular 07.10.2022 ile 17.10.2022 tarihlerinde alınacak.