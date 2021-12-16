  • USD: 14,64 - 14,66
  • EURO: 16,49 - 16,52
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Antalya'da 195 milyon yıllık mermerde, ‘Bismillah’ detayı

Mermer ocağında çıkan mermer plakanın üzerinde Arapça ‘Bismillah’ ile aynı karakterde olan figüre rastlandı. Mermerin içeriğinde, 195 milyon yıllık kalıntıya rastlandı.

Ekleme: 16.12.2021 - 10:30 Güncelleme: 16.12.2021 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da 195 milyon yıllık mermerde, ‘Bismillah’ detayıAntalya Korkuteli ilçesi Taşkesiği köyünde, Antalya Mermer Sanayi ve Ticaret Şirketi'nin mermer işletme sahasında, mermer ocağında işlenmek için kesilen taşın üstünde beliren figür, işçilerin dikkatini çekti.

Üzerindeki tozun alınmasıyla, figürün Arapça 'Bismillah' yazısıyla aynı olduğu görüldü.

Bir işçinin görüntüleri kaydetmesinin ardından, mermer plaka incelenmek üzere Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gönderildi. Burada bilim insanları Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu, Prof. Dr. Raşit Altındağ ve Prof. Dr. Nazmi Şengün tarafından üzerinde araştırma yapılan plakayı analiz etti.

195 MİLYON YILLIK FOSİLLER BULUNDU
Üniversite raporuyla tescillenen ve plakayı oluşturan dolomitik kireçtaşı üzerinde, Jurassic dinozorlar dönemde 195 milyon yıl önce yaşamış deniz canlılarına ait fosillerin biyoklastik kalıntıları tespit edildi.

Adını Avrupa Alplerindeki Jura dağlarından alan kalıntıların, plakanın bazı kesimlerinde yoğunlaşma gösterdiği de kaydedildi.

TAMAMEN DOĞAL OLUŞUMLU
Raporda, plaka üzerinde yer alan ve Arapça 'Bismillah' yazılı figürlerin tamamen 'doğal' oluşumlu olduğuna vurgu yapıldı. Yazıların, kalp şeklindeki kabuklu deniz canlılarına ait kalıntıların parçalanıp biçim değiştirmesi ve dizilmesi sonucunda meydana geldiği belirtildi.

“BİSMİLLAH AYETİYLE AYNI KARAKTER”
Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke'nin verdiği bilimsel raporda ise mermer üzerindeki arapça figürlerin, Kur'an-ı Kerim'de geçen ve “Allah'ın adıyla anlamındaki ‘Bismillah' ayetiyle aynı karakter olduğu ifade edildi.

Aksaray'da köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu
Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?
AFP'den Türkiye'yle ilgili skandal harita
Ekrem İmamoğlu CHP'li İBB'yi örgüt evine çevirdi! Terörden hapis yatan da var propaganda yapan da
Asgari Ücret 2022 zammı için gözler Külliye'de! Zamlı asgari ücrette detaylar belli oldu
CHP'li sahte doçent Zulâl Atalay Laçin’in itirafları ortaya çıktı: Diplomaları Google’dan temin ettim
Hain suikast planı böyle bozuldu!
MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'den CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na sert tepki: HDP’ye bedel ödüyor!
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan erken seçim iddialarına yanıt: Seçim zamanında yapılacak
2023’te ilk gaz karaya ulaşacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan sözde casusluk iddialarına kınama
Akşener 'Askere kurşun sıkanlarla yürüyorsunuz' diyen engelli vatandaşı aldığı destek üzerinden aşağılayıp gitti
İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı başladı!
Vatandaştan İBB'ye 'Halk Ekmek' tepkisi: Bir haftadır geç geliyor ayıptır günahtır
Piyasalar merakla bekliyordu... FED faiz kararını açıkladı
CHP'li İBB yine sınıfta kaldı! Kentsel dönüşümde icraat sıfır!
Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Serdar Kılıç Ermenistan özel temsilcisi olarak görevlendirildi
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişimi: Yeni bakan yardımcılarına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Galatasaray’da istifa depremi!
Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! O davada flaş gelişme...

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! O davada flaş gelişme...

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı

WhatsApp'ın çökmesine neden olan iPhone hatası

WhatsApp'ın çökmesine neden olan iPhone hatası

Turistik Doğu Ekspresi, seferlerine yeniden başladı

Turistik Doğu Ekspresi, seferlerine yeniden başladı

Pekmezin faydaları nelerdir? Pekmezin içine tereyağı ve karabiber ekleyip içerseniz...

Pekmezin faydaları nelerdir? Pekmezin içine tereyağı ve karabiber ekleyip içerseniz...

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor