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Aksaray'da köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu

Aksaray'da köpeğin kümese girip yumurtaları yemesi yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada tüfek, taş ve sopalar konuştu.

Aksaray'da köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu
Ekleme: 16.12.2021 - 10:25 Güncelleme: 16.12.2021 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Aksaray'da köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu
Aksaray'da Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5272 Sokak'ta meydana gelen olayda Esen Erel’in (50) müstakil evinde beslediği köpek karşı komşusu olan İsmail Yılmaz’ın (30) önce bahçesine sonra da tavuk kümesine girerek yumurtalarını yedi.

Köpeği kümeste yakalayan İsmail Yılmaz evinde bulundurduğu tüfeği alarak köpeğe ateş etti. Bu sırada köpeğine ateş edildiğini fark eden Esen Erel duruma müdahale etmek isterken İsmail Yılmaz tüfekle Esen Erel’e ateş ederek yaraladı.

İKİ AİLE ARASINDA TÜFEK, TAŞ VE SOPALI KAVGA
İki aile burada tüfek, taş ve sopalarla birbirine girerken, İsmail Yılmaz (30) ve Burcu Yılmaz (30) da sopa ve taşla darp edilerek yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 3 yaralı ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra Çevik Kuvvet ekipleri de sevk edilerek bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.



"HAYVANA SIKTIKTAN SONRA SUÇU OLMAYAN KADINI DA VURUYOR"
Polisin güçlükle yatıştırdığı kavgada yaşanan olayı anlatan İbrahim Kasımoğlu (33), “Mesele hayvan yüzünden. ‘Hayvan avluya girdi, bizim yumurtayı yedi’ diyorlar. Yumurtayı yediği için hayvana kurşunu basıyor. Hayvana kurşunu sıktıktan sonra da avluya gelip, ‘Sizi de vuracağım’ diyor. Ondan sonra da suçu olmayan kadına kurşun sıkıyor” dedi.

KÖPEK, 70 KERE AVLUYA GİRİP 40 YUMURTA YEDİ
Köpeğin 70 kere avluya girip 20’şerden 40 tane yumurtasını yediğini belirten Zeynep Yılmaz (50) ise “Ne kapım kaldı ne pencerem. Köpek varmış. Köpek benim bahardan beri 70 kere 20’şer 20’şer yumurtamı yedi. Ben birkaç kez kovaladım, birkaç kez görmezden geldim. Atlarından, eşeklerinden, malından ben buraya geleli bıktım. O yüzden kavga çıktı” şeklinde konuştu.



Olayın ardından tüfekle hem köpeği hem de Esen Erel’i yaralayan İsmail Yılmaz gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldığı olayda bölgede güvenlik önlemleri halen sürüyor.


Aksaray'da köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu
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