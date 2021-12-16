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2022 Asgari Geçim İndirimi Ne Kadar? 2022 AGİ Tablosu

Asgari geçim indirimi hakkında sık sık araştırılan birçok konu bulunuyor. Asgari ücretin açıklanmasıyla beraber 2022 AGİ tablosu da netleşti. Peki, AGİ 2022 ne kadar oldu? 2022 AGİ açıklandı mı? Asgari geçim indirimi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Ekleme: 16.12.2021 - 16:53 Güncelleme: 16.12.2021 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
2022 Asgari Geçim İndirimi Ne Kadar? 2022 AGİ Tablosu
7 milyona yakın asgari ücretli çalışan tarafından beklenen haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Bu sebeple en merak edilenler arasında 2022 asgari geçim indirimi açıklandı mı ve 2022 asgari geçim indirimi tablosu belli oldu mu hakkında birçok detay merak edildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından son toplantının ne zaman yapılacağı merak edilirken saat 15.00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi vererek vatandaşları sevindirdi. Konu sosyal medyanın gündemine otururken birçok vatandaş konuyla ilgili detaylı araştırmalara başladı. Bu kapsamda en merak edilen konulardan biri de asgari ücretle netlik kazanacak olan asgari geçim indirimi konusu oldu. 2022 Asgari geçim indirimi ne kadar oldu ve 2022 asgari geçim indirimi tablosu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Konunun detaylarına haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

2022 AGİ Tablosu Belli Oldu Mu?


2022 asgari geçim indirimi tablosu açıklanan zamlı asgari ücretin ardından oldukça merak edilmeye başladı. Asgari ücretin açıklanmasıyla belli olan konu kapsamında en çok araştırılanlar arasında 2022 AGİ tablosu yer aldı. 7 milyona yakın asgari ücretli çalışan konuyla ilgili olarak saat 3’Te yapılacak asgari ücret açıklamasını bekliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretle ilgili müjdeyi şu sözlerle açıkladı;

-"Aziz milletim, değerli işçi işveren temsilcilerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında belirleniyor. Bugün gerçekleştirilen 4. toplantıyla da nihai karar aşamasına gelindi."
-"Komisyon asgari ücretin 4 bin lira üzerinde olması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Taraflar gerçekten farklı bir anlayış içerisinde özveriyle bu süreci geçtiler. Bugüne kadar alışılmış bir yaklaşım metodu değildi. Bunlar ilk defa oluyor."
-"2022 yılında uygulanacak asgari ücret en az 4 bin 250 lira olacak. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız.Bizim paramız bellidir, Türk Lirası'nı yedirmeyeceğiz."
-"Devletin güçlü olması noktasında taraflar olarak bizim sırtımızı dayadığımız 2 önemli unsurdur. Türkiye büyüdükçe çalışanlarımız hakettiği payı alacaktır. Kimse ne işveren ne de işçi üzerinden spekülasyona girmemeli. Bunların istismarını yapmamalı."


2022 AGİ Tablosu Belli Oldu Mu?

2022 Asgari Geçim İndirimi Ne Kadar?


Asgari ücretin netleşmesinin ardından birçok kişi konuyla ilgili olarak 2022 asgari geçim indirimi ne kadar sorusuna cevap aramaya başladı. İşte 2022 AGİ tablosu;
Asgari ücrete yüzde 50.44 oranında zam gelmiş oldu. Net AGİ dahil 4250 lira olarak belirlendi. AGİ 2022 yılında bekar çalışan için 402 lira olarak açıklandı.. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 olarak belirlenirken evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 lira olarak açıklandı.

-Bekar 402,46 TL
-Evli eşi çalışmayan 482,97
-Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 543,33
-Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 603,70 TL
-Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 684, 19 TL
-Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 684, 19 TL
-Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 684, 19 TL
-Evli eşi çalışan 402,46 TL
-Evli eşi çalışan 1 çocuklu 462.82 TL
-Evli eşi çalışan 2 çocuklu 523.20 TL
-Evli eşi çalışan 3 çocuklu 603,70 TL
-Evli eşi çalışan 4 çocuklu 643,95 TL
-Evli eşi çalışan 5 çocuklu 684,19 TL

2022 Asgari Geçim İndirimi Ne Kadar?


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