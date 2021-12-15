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İstanbul'da suya zam!

İBB Belediye Meclisi suya yüzde 20.58 zam yapıldığını açıkladı.

İstanbul'da suya zam!
Ekleme: 15.12.2021 - 16:01 Güncelleme: 15.12.2021 - 16:38 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da suya zam!
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bugün İSKİ'nin suya zam talebi görüşüldü. İstanbul'da suya 57,8 oranında zam yapılması istenirken, AK Parti ve MHP bu zam oranını reddetti. Meclis'ten yüzde 20,58 oranında zam kararı çıktı.

İBB MECLİSİ TOPLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Aralık ayı ikinci toplantısı Dr. Mimar Kadir Topbaş Sanat Ve Gösteri Merkezi'nde toplandı.

Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalyoncu başkanlığında gerçekleştirilen toplantı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Olağanüstü Genel Kurulu ile başladı.

2021 yılında 3'üncü kez toplanan İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda İBB ve İSKİ yönetimi suya yüzde 57,38 zam oranına ilaveten her ay TÜFE oranında da zam yapılması teklifinde bulunuldu.

2 BUÇUK YILDA 7'NCİ ZAM TEKLİFİ

İBB yönetimi su fiyatlarında indirim vadetmesinin ardından göreve geldikten sonra peş peşe zam teklifleriyle meclise geldi

İBB yönetimi Kasım 2019'da suya yüzde 80 zam teklifinde bulundu. Temmuz 2020'de yüzde 40 oranında, Kasım 2020'de yüzde 35, Aralık 2020'de yüzde 39, Mayıs 2021'de yüzde 50, Eylül 2021'de yüzde 40 zam teklifinde bulunmuştu.

İBB yönetimi son olarak Aralık 2021'de yüzde 57,38 zam ve her ay TÜFE oranında zam teklifinde bulunurken AK Parti ve MHP grupları bu zam tekliflerini kabul etmediğini açıkladı.

TOPLAMDA YÜZDE 96 ZAM TEKLİFİ GETİRİLDİ

AK Parti grubu adına konuşan Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl, "İSKİ Yönetim Kurulunun 2022 yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli tarife teklifinde, 01 Ocak 2021 tarihinde yürürlükte olan Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Fiyatı için yüzde 57,38 zam oranına ilaveten her ay TÜFE oranında da zam yapılması teklifinde bulunulmuştur.

Ayrıca İnsani Su Hakkı İndirimi kaldırılarak konutlardaki su satış bedellerine yüzde 25 ilave gizli zam yapılmıştır. Böylece 01 Ocak 2021 tarihindeki su satış fiyatına konutlarda toplamda yüzde 96 oranında zamma ilaveten TÜFE oranında aylık artış teklif edilmiştir. Bu teklifi kabul edilemez buluyoruz.
AK Parti ve MHP Grubu olarak, İSKİ Yönetim Kurulunun yukarıda belirtilen zam oranlarındaki teklifi yerine, her ay TÜFE oranında artış yapılması teklifini de kaldırarak 01 Ocak 2021 tarihinde yürürlükte olan Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli tarifelerine 2021 yılı Yeniden Değerleme oranında yüzde 36,20 artırım yapılması şeklinde düzeltilerek belirlenmesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Mecliste yapılan konuşmalarda CHP ve İYİ Parti grupları su fiyatlarının yüzde 96 oranında zamlanmasını savunurken, AK Parti ve MHP grupları su fiyatlarının yüzde 36.20 oranına göre belirlenmesini önerdi.

SUYA YÜZDE 20.58 ZAM GELDİ

AK Parti ve MHP'nin mecliste kabul edilen teklifine göre Konut 1'inci Kademe (0-15 metreküp) su satış fiyatı 5,56'dan 6,55 liraya, Konut 2. Kademe (16 metreküp ve üzeri) 8,35 liradan 9,83 liraya, işyeri 14,95 liradan 17,61 liraya, ortak sayaç/ inşaat şantiyesi 9,83 lira, 5216 Ve 6360 Sayılı Kanunlarla mahalle olan yerlerdeki konut tarifesi 1,39 liradan 1,63 liraya yükseltildi.

İstanbul'da suya zam!
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