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CHP'li Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık resti: Ben de aday olurum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer ki ittifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım." açıklamasında bulunmuştu. Millet İttifakı sessizliğini korurken, Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na gözdağı verdi. Millet İttifakı'nın vatandaşın içine sinmeyen bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması durumunda kendisinin de aday olacağını söyleyerek, ''Milletin kabul etmeyeceği, milletin gönlünde taht kuramayacak bir isimle yola çıkmaya kalkarlarsa işte ben o noktada bir seçenek olarak ortaya çıkabilirim.'' ifadelerini kullandı.

CHP'li Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık resti: Ben de aday olurum
Ekleme: 15.12.2021 - 19:23 Güncelleme: 15.12.2021 - 19:33 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık resti: Ben de aday olurum
Yabancı düşmanlığıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyede düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, Millet İttifakı'nın vatandaşın içine sinmeyen bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyerek, “Millet İttifakı Allah korusun bir hata yaparsa, milletin gönlünde olmayan birini aday olarak gösterirse, işte ben o zaman duyarlı, sorumlu, devlet tecrübesi olan, milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış biri olarak şu an 100 bin imzayı toplayacak gücümün olduğunu da biliyorum. Aday çıkmayı seçenek olarak önüme koyarım' dedi.

100 bin imzayı toplayacak gücümün olduğunu da biliyorum

“2014 seçimlerinde olduğu gibi ne MHP'nin içine sinmişti çıkarttıkları aday ne de CHP seçmeninin içine sinmişti. Milletin kabul etmeyeceği, milletin gönlünde taht kuramayacak bir isimle yola çıkmaya kalkarlarsa işte ben o noktada bir seçenek olarak ortaya çıkabilirim, 100 bin imza toplamak suretiyle. Ama ben şu an durup dururken 100 bin imza toplayayım demiyorum. Sadece Millet İttifakı'na diyorum ki kişisel istekleri bir kenara bırakın. Aklın yolu neyse, rakamlar neyi söylüyorsa, en çok kiminle başarılı olunabilirse bu ülkede onu cumhurbaşkanı adayı olarak çıkartın. Eğer Millet İttifakı bunu yaparsa ki yapacaktır zaten kimsenin söyleyecek sözü olmayacak. Ama Millet İttifakı Allah korusun bir hata yaparsa, milletin gönlünde olmayan birini aday olarak gösterirse, işte ben o zaman duyarlı, sorumlu, devlet tecrübesi olan, milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış biri olarak şu an 100 bin imzayı toplayacak gücümün olduğunu da biliyorum. Çıkmayı seçenek olarak önüme koyarım.“

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

Dün akşam bir televizyon programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, ittifakın kabul etmesi durumunda cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklamıştı.
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CHP'li Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık resti: Ben de aday olurum
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