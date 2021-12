CHP'li Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık resti: Ben de aday olurum

Yabancı düşmanlığıyla sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyede düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, Millet İttifakı'nın vatandaşın içine sinmeyen bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyerek, “Millet İttifakı Allah korusun bir hata yaparsa, milletin gönlünde olmayan birini aday olarak gösterirse, işte ben o zaman duyarlı, sorumlu, devlet tecrübesi olan, milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış biri olarak şu an 100 bin imzayı toplayacak gücümün olduğunu da biliyorum. Aday çıkmayı seçenek olarak önüme koyarım' dedi.“2014 seçimlerinde olduğu gibi ne MHP'nin içine sinmişti çıkarttıkları aday ne de CHP seçmeninin içine sinmişti. Milletin kabul etmeyeceği, milletin gönlünde taht kuramayacak bir isimle yola çıkmaya kalkarlarsa işte ben o noktada bir seçenek olarak ortaya çıkabilirim, 100 bin imza toplamak suretiyle. Ama ben şu an durup dururken 100 bin imza toplayayım demiyorum. Sadece Millet İttifakı'na diyorum ki kişisel istekleri bir kenara bırakın. Aklın yolu neyse, rakamlar neyi söylüyorsa, en çok kiminle başarılı olunabilirse bu ülkede onu cumhurbaşkanı adayı olarak çıkartın. Eğer Millet İttifakı bunu yaparsa ki yapacaktır zaten kimsenin söyleyecek sözü olmayacak. Ama Millet İttifakı Allah korusun bir hata yaparsa, milletin gönlünde olmayan birini aday olarak gösterirse, işte ben o zaman duyarlı, sorumlu, devlet tecrübesi olan, milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış biri olarak şu an 100 bin imzayı toplayacak gücümün olduğunu da biliyorum. Çıkmayı seçenek olarak önüme koyarım.“Dün akşam bir televizyon programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, ittifakın kabul etmesi durumunda cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklamıştı.