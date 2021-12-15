Bilim Kurulu Kararları Belli Oldu Mu? Bilim Kurulu Toplantısı Saat Kaçta?

Bilim Kurulu Toplantısı Saat Kaçta?

Bilim Kurulu Kararları Ne Olacak?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Birçok ülke mutasyon geçiren virüsün yeni varyantına karşı birçok tedbir uygulayarak önlemler almaya başladı. Bu kapsamda en merak edilenler arasında Bvesoruları sık sık merak ediliyordu. Bugün yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısının ardından konuyla ilgili birçok sorun hakkında bilgi sağlanacak. Bu sebepleve konu hakkındaki birçok detay için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Koronavirüs salgınında son durumun tartışılacağı ve yeni tedbirlerin konuşulacağı Bilim Kurulu toplantısının 15 Aralık Çarşamba günü toplanacağı biliniyordu. Bu sebeple vatandaşlar tarafından en merak edilen sorular arasındavesoruları yer alıyor. Bilim Kurulu Toplantısı’nın bugün saat 17,30’da yapılması bekleniyor. Toplantıda konuşulacak ilk gündem maddesi ise Omicron varyantı olarak belirtiliyor. Ülkede de 6 vakanın ortaya çıkmasıyla Omicron varyantı hakkında Sağlık bakanı Fahrettin koca “Merak etmeyin. Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi, 1'i İstanbul'da 5'i İzmir'de olmak üzere. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşımız bu anlamda tedirgin olmasın. Bu varyantla ilgili şu anki bilgiler, bulaştırıcılığı daha fazla olduğu ama etkisinin, ön bilgilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımızın tedbirlere devam etmesini istiyoruz.” İfadelerini kullanmıştı.Bilim Kurulu Toplantısı’nın bugün saat 17,30’da yapılacağı belirtildi. Bu konu kapsamında en merak edilenlerden biri deı oldu. Online eğitime geçiş yapılacak mı sorusu da özellikle öğrencilerin merakla araştırdığı sorular arasında bulunuyor. Toplantı sonrasında bu konu hakkındaki kararlar da netleşecek. Bilim Kurulu kararları hakkında güncel bilgiler için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.Bu varyantın ülkemizde de görülmeye başlandığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmıştı. Bu sebeple Omicron varyantının son durumu da sık sık araştırılıyor. Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun konuyla iligli şu açıklamada bulunmuştu;"Toplumun yüzde 80'i aşılanmadığı sürece hastalığı kontrol altına almamız mümkün değil. Tüm ülkeler için geçerli olan budur. Kalabalık ortamlara girmeyeceğiz, maske kullanımı konusunda özen göstereceğiz. Bu uyarıları yapıyoruz ancak emekçi kesimi, işe giderken toplu taşımayı, servisleri kullanmak zorunda, o yüzden maskeli oturacaklar. Çalışma ortamlarımızı da olabildiğince sık havalandıracağız. Esnafımız, yurt dışından gelen turistler dükkanlarına girdiğinde mutlaka maske konusunda uyarmalı. İş yerlerine maskesiz olanları almayacaklar, kendileri de maskeli olacaklar. Aksi halde bu hastalık kendilerine de bulaşır. Kaldı ki dünyada hastalığın bu kadar oranının yüksek olması Omicron denilen yeni bir varyantı gündeme getirdi. Ülkemizde de görülüyor, iki ilde olduğu açıklandı ancak iki ilden daha fazlasının olduğunu öngörüyoruz.”