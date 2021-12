Asgari Ücret Bu Akşam Mı Açıklanacak? Asgari Ücret 15 Aralık'ta Mı Açıklanıyor?

Asgari Ücret Bu Akşam Mı Açıklanacak?

7 milyona yakın asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı ile ilgili detaylar oldukça yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her sene aralık ayında toplanılarak belirlenen asgari ücretin bu yılki üç toplantısı gerçekleştirilmiş durumda. Yapılan toplantıların ardından asgari ücret zammı hakkında görüş sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor. Bu sebeple son toplantının ne zaman yapılacağı da sık sık araştırılıyordu. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması toplantının yapılıp yapılmadığı hakkında birçok görüş ortaya atılmasına neden oldu. Konu kapsamında ortaya atılan iddialar sonucunda ise asgari ücret hakkında verilen son kararın bugün akşam açıklanacağı belirtildi. Bu sebeple konuyla ilgili olarakvesorusu sık sık aratılıyor. Asorusuna cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Asgari ücret hakkında birçok tartışma sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda. Yeni yıla sayılı günler kala konuyla ilgili olarak en merak edilenlerden biri desorusu oldu. Her sene aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşuyor. İlk üç toplantının görüşülmesinin ardından konuyla ilgili birçok detay öğrenilmişti. Bu hafta içerisinde ise son toplantının yapılması beklenenler arasında bulunuyor. Konu kapsamında en çok aratılanlar arasında ise asgari ücret bu akşam mı açıklanacak sorusu yer aldı. Sosyal medyadan belirtilenlere göre birçok kişi asgari ücretin bu akşam açıklanacağını belirtti. Yeni yılın son haftası gelmeden açıklanması beklenen ücret için en geç Perşembe ve Cuma günü bir açıklama yapılması bekleniyor.2022 yılında asgari ücrete yapılacak zam birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu sebeple en çok araştırılan konular arasında asgari ücret hakkındaki detaylar yer alıyor. Son toplantının gerçekleşeceği tarihin belirtilmemesinin ardından vatandaşlar konu hakkında oldukça meraklanmaya başladı. Sosyal medyadan iddia edilen asgari ücretin 4 bin 70 lira olması da birçok kişinin ilgisini çekti. Rakam henüz doğrulanmasa da konu hakkında sık sık tahminler yapılmaya devam ediyor. Asgari ücretle ilgili olarak Numan kurtulmuş tarafından şu açıklamalar yapıldı;Özellikle yaşadığımız bu fiyat artışları karşısında vatandaşımızın alım gücünün takviye edilmesi, güçlendirilmesi bakımından Türkiye'de çok ciddi bir asgari ücret ayarlaması yapılması gerekiyor. Ülkenin ihtiyaçları çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. Kural olarak herkesin tatmin olduğu, geniş kitlelerin, ‘tamam böyle iyi oldu’ diyebileceği bir rakam belirlenecektir. Türkiye’de ekonomi hayatıyla ilgili ciddi şekilde işleyen mekanizma asgari ücret tespit komisyonudur. Bunun bir an önce açıklanması beklentiler için önemlidir. Çalışma Bakanlığı’mız saha araştırmalarını yaptı. İşçi ve işveren sendikalarının beklentileri masaya geldi. Biz en başından beri söylüyoruz herkesi tatmin edecek hakkaniyetli bir asgari ücret olacaktır. Vatandaşın alım gücünün takviye edilmesi bakımından Türkiye’de ciddi bir asgari ücret artışı yapılması gerekiyor.”