  • USD: 14,64 - 14,66
  • EURO: 16,49 - 16,52
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Akşener 'Askere kurşun sıkanlarla yürüyorsunuz' diyen engelli vatandaşı aldığı destek üzerinden aşağılayıp gitti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta esnaf ziyaretinde bulundu. Erdoğan Aşçı isimli engelli bir vatandaş Akşener'in yanına giderek "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor." diyerek tepki gösterdi. Akşener ise vatandaşın aldığı engelli maaşını aşağılayıp cevap vermeden yanından ayrıldı.

Akşener 'Askere kurşun sıkanlarla yürüyorsunuz' diyen engelli vatandaşı aldığı destek üzerinden aşağılayıp gitti
Ekleme: 15.12.2021 - 23:03 Güncelleme: 15.12.2021 - 23:07 / Editör: Ozge Selin
Akşener 'Askere kurşun sıkanlarla yürüyorsunuz' diyen engelli vatandaşı aldığı destek üzerinden aşağılayıp gitti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçelerinde esnafla bir araya geldi.

Akşener, Göksun ilçesinde girdiği bir iş yerinde yüzde 80 engelli raporu olduğunu belirten Erdoğan Aşçı ile bir süre sohbet etti.

'ASKERİMİZE KURŞUN SIKANLARLA YÜRÜYORSUNUZ'

650 lira engelli maaşıyla rahatça geçimini sağladığını anlatan Aşçı, 'Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de sade ve özgün, dimdik, tertemiz bir yolda yürüseniz bu sizin için daha iyi olmaz mı?' ifadesini kullandı.

'HARİKA SEN BUNA DEVAM ET'

Akşener, bunun üzerine, 'Öncelikle 650 lirayla harika bir hayat yaşıyormuşsun, ne kadar güzel. Harika, sen buna devam et.' diyerek iş yerinden ayrıldı.

2023’te ilk gaz karaya ulaşacak
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan Omicron varyantı için hatırlatma dozu açıklaması
Galatasaray’da istifa depremi!
Dışişleri Bakanlığı'ndan sözde casusluk iddialarına kınama
Akşener 'Askere kurşun sıkanlarla yürüyorsunuz' diyen engelli vatandaşı aldığı destek üzerinden aşağılayıp gitti
İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı başladı!
Piyasalar merakla bekliyordu... FED faiz kararını açıkladı
CHP'li İBB yine sınıfta kaldı! Kentsel dönüşümde icraat sıfır!
Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Serdar Kılıç Ermenistan özel temsilcisi olarak görevlendirildi
Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Vatandaştan İBB'ye 'Halk Ekmek' tepkisi: Bir haftadır geç geliyor ayıptır günahtır
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı
Mardin'de 6 PKK'lının öldürüldüğü mağara kullanılamaz hale getirildi
CHP'li Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık resti: Ben de aday olurum
RTÜK'ten Exxen'e şok ceza! Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ı kaldırılacak mı?
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun çabaları beyhudedir
İstanbul'da suya zam!
PKK'nın Avrupa'daki merkezinin Belçika olduğu belgelendi: 'Devrim' vergisi adı altında haraç topluyorlar!
Almanya'dan Rusya'ya çok sert Ukrayna uyarısı!
2 Milyonluk makam aracıyla gezen CHP’li Başkan vatandaşın suyuna göz dikti
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı

Nesli tükendi sanılıyordu! Iğdır'da leopar görüntülendi: Müjdeli bir haber

Nesli tükendi sanılıyordu! Iğdır'da leopar görüntülendi: Müjdeli bir haber

Şanlıurfa'da kan donduran olay! Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı

Şanlıurfa'da kan donduran olay! Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı

Turistik Doğu Ekspresi, seferlerine yeniden başladı

Turistik Doğu Ekspresi, seferlerine yeniden başladı

Pekmezin faydaları nelerdir? Pekmezin içine tereyağı ve karabiber ekleyip içerseniz...

Pekmezin faydaları nelerdir? Pekmezin içine tereyağı ve karabiber ekleyip içerseniz...

TikTok fenomenliği 47 yıllık evliliğin sonu oldu!

TikTok fenomenliği 47 yıllık evliliğin sonu oldu!