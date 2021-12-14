Uyku Apnesi Neden Olur? Uyku Aopnesi Belirtileri Nelerdir?



Uyku Apnesi Neden Olur?

Uyku Apnesi Belirtileri

Uyku Apnesi Tedavisi

Uyku apnesi zaman zaman birçok kişinin başına gelen oldukça endişe verici durumlar arasında yer alıyor. Bu rahatsızlığın sonucunda birçok kişive uyku apnesi belirtileri nelerdir sorularına cevap arıyor. Uyku apnesi birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu sebepledikkatle incelenmelidirise altta yatan nedene bağlı olarak gerçekleştirilmelidir.sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Uyku apnesi birçok etkene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu sebeple en çok aratılan srular arasındasorusu yer alır. Uyku apnesi üç farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkar. Bu nedenlerin ilkinde beyin nefes alma komutunu vermediği durumda ortaya çıkar. Bu durum sonucunda yeteri kadar solunum alamaz. Tıkayıcı bir şekilde ortaya çıkan uyku aonesi de solunuma bağlı olarak ortaya çıkar. Bademciklerin şişmesi ve kilo bu durumu ortaya çıkaran faktörler arasında yer alır. Hormon bozuklukları ve anatomik etmenler de bu durumu ortaya çıkarabilir. Uyku apnesine bunun dışında birçok rahatsızlık neden olabilir. Bu hastalıklar için şu maddeler sıralanabilir;• Başka uyku bozukluklarına bağlı gelişen rahatsızlıklar• Üst solunum yoluyla ilgili problemler• Farklı ilaçlar• Madde bağımlılığı• Aşırı kilo• Geniz eti problemiUyku apnesi rahatsızlığını yaşayan birçok kişi bu durumun sonucunda hangi belirtilerin görüldüğünü merak ediyor. Bu konu kapsamında sık sık araştırılanlar arasında ise uyku apnesi belirtileri yer alıyor. Uykuda solunumun durmasıyla ortaya çıkan uyku apnesi birçok kişinin oldukça endişelenmesine neden olur.şu maddeler halinde sıralanabilir;• Uykusuzluk• Baş ağrısı• Gerginlik• Odaklanma problemi• Unutkanlık• Horlama sorunu• Boğazda ağrı ve şişlik• Ağızda kuruluk• Tansiyon hastalıkları• Ritim bozukluklarıaltta yatan nedene bağlı olarak ortaya çıkar. Bu sebeple en çok merak edilenler arasında uyku apnesi tedavisinin nasıl yapılacağı da yer alıyor. Uyku apnesi ortaya çıktığında birçok kişi oldukça endişeleniyor. Birçok farklı kronik hastalık nedeniyle bu durum ortaya çıkabildiği için uyku apnesi tedavisi doktor tarafından verilecek uygun ilaçlar ve tedavi yöntemleriyle çözülebilir. En yaygın kullanılan tedavi yöntemleri arasında ise hava makinesi kullanılır. Bu makine tarafından verilen basınçlı hava hastanın iyileşmesine katkıda bulunur. Ayrıca bu durumu çözmek için zararlı alışkanlıklardan kurtulmak ve yaşam tarzını değiştirmek gerekir. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı ve dengeli beslenmek bu konuda büyük önem taşır. Uyku apnesi rahatsızlığının tekrar yaşanmaması için sigara ve alkolü bırakmak oldukça önemlidir. Madde bağımlılığı ve diğer kronik rahatsızlıklar da bu sorunu ortaya çıkardığı için kronik hastalıkların tedavisi sağlanmalıdır. Bağımlılık sorununu çözmek için de uygun psikolojik t-destek ve tedavinin alınması bu konuda hastaya yardımcı olacak çözümler arasında bulunur