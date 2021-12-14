Tiroid Hastaları İçin Diyet Listesi: Tiroid Hastaları Nasıl Zayıflar?

Tiroid Nedir?



Tiroid Belirtileri Nelerdir?



Tiroid Neden Kilo Aldırır?



Tiroid Hastaları Nasıl Zayıflar?



Tiroid Hastlarının Tüketmemesi Gereken Besinler:



Tiroid Hastalarının Tüketmesi Gereken Besinler:

Tiroid Hastaları İçin Diyet Listesi



, Adem elması adı verilen kıkırdağın altında, boynunun ortasında yer alan en önemli endokrin bezlerinden biridir. İki kanattan oluştuğu için 15-20 gram ağırlığında bir kumaş olup yapısı kelebeği andırır. Vücut fonksiyonunun düzenleyicisi olarak da bilinen tiroid, özellikle büyüme ve gelişme için etkilidir.bezi iki hormon, tiroksin (T4) ve tiroid iyodotironin (T3) salgılar. Bu hormonların salgılanması iyot minerallerinden kaynaklanmaktadır. Bu salgılanan hormonlar vücudun enerjisini, protein üretimini ve diğer hormon duyarlılığını kullanmaktan sorumludur. T3 ve T4 hormonları da metabolik süreci etkiler ve metabolik hızı kontrol eder. Bu nedenle tiroid hastalarında zor kilo verme gibi sorunlar yaşanabilir. Peki? İşteve beslenme önerileri...Tiroid bezi vücuttaki hormon üreten endokrin bezlerden biridir, boyunda ve köprücük kemiğinin üzerinde kelebek şeklindedir. Tiroid hormonları vücuttaki birçok aktiviteyi kontrol eder. Bunlar, yakılan kalori oranını ve kalp atış hızını içerir. Kısacası tiroid, vücudun metabolizmasını doğrudan etkileyen bir hormondur.Tiroidin genel belirtileri; yutma güçlüğü, ağrı, ses özelliklerinde değişiklik, nefes darlığı ve boğulmadır. Belirtiler guatrın çalışma durumuna göre de değişiklik gösterir. Tiroid fonksiyonu yetersiz ise yani hipotiroidi varsa kilo alımı en sık görülen semptomdur. Kilo alımının yanı sıra kabızlık, saç dökülmesi, zayıf hafıza ve yorgunluk gibi sorunlar da ortaya çıkabilir. Metabolizmaları da daha yavaştır. Tiroid çok fazla hormon salgılarsa hipertiroidi vardır, metabolizma çok hızlıdır. Kilo kaybı, kalp atım hızının artması, çarpıntı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bağırsak çalışması arttıkça ishal gibi belirtiler ortaya çıkabilir.Tiroid hastalığında tedavi hastaya bağlı olarak birçok farklı şekilde uygulanabilir. Tedaviye rağmen Daha Az Tiroid Hormonu Salgılamak tiroid bezinin salgıladığı hormondan kaynaklanıyorsa vücudun metabolizması yavaşlayacaktır. Yavaşlamış metabolizmanın en yaygın yan etkilerinden biri aşırı kilo alımı olabilir. Bu nedenle tiroid tedavisi sırasında kişilerin kendilerine özel hazırlanmış diyet planına dikkat etmeleri ve beslenme alışkanlıklarında büyük değişiklikler yapmaları gerekmektedir.Tiroid hormonu yetersizse metabolizma yavaşlar, dolayısıyla enerji tüketimi de daha az olur. Bu özellikle kilo alımı için geçerlidir. Düzenli bir diyet ve ideal bir kalori diyet planı uyguladığınızda kilo vereceksiniz. Tiroid hastaları nasıl kilo verilir sorusunun ilk cevabı: En önemli faktör fiziksel aktiviteyi arttırmaktır. Haftada 3-4 gün 30-40 dakika tempolu yürüyüş metabolizmanızı hızlandırabilir ve kilo vermenize yardımcı olabilir. Tiroid hastaları için nasıl kilo verilir sorusunun ikinci cevabı: Diyet listesinde olması ve sevmemesi gereken bazı besinler var. Bu besinlerden bazıları aşağıda listelenmiştir.Yapılan araştırmalarda soya kaynaklarında bulunan fito-estrojenlerin tiroid hormonlarını üreten bir enzimin çalışmasını baskılayabileceği görülmüştür. Soya fasulyesi ve soya ürünlerinin tüketilmesi önerilmez.Aynı zamanda soya takviyeleri tüketen kadınlarda hipotiroidizm görülme riskinin de 3 kat daha yüksek olduğu görülmüştür.İyot tüketimi hipotiroidizm hastaları için önemlidir. Bu hastaların iyot kaynaklarını daha fazla tercih edebilirler.Ancak yapılan araştırmalarda aşırı miktardaki iyot tüketiminin tiroid bezi aktivitesini baskılayabileceği; faydadan çok zararının olabileceği belirtilmektedir.Guatrojenik besinler olarak adlandırılan bazı besinler vardır. Bu besinler iyot emilimini engelleyebilir ev tiroid bezlerinin büyümesine neden olabilir. Brokoli, brüksel lahanası, turp, lahana, şalgam, turp, karnabahar, ıspanak, yer fıstığı, armut, şeftali, çilek gibi besinler örnek verilebilir. Bu besinler özellikle ilaçlar alındıktan hemen sonra tüketilmemelidir.Yaban mersini, domates, biber, maydanoz, greyfurt, portakal, semizotu gibi antioksidandan zengin sebze ve meyveler tiroid bezi ve bağışıklık sistemi sağlığına yararlı olur.Selenyum mineralinin tiroid hormonlarının düzgün çalışmasında görevli olan enzimlere olumlu etkileri vardır. Brezilya kestanesi, ay çekirdeği, mantar, yumurta, hindi eti, tavuk göğüsü selenyum kaynağı besinler arasında sıralanabilir.Tirozin, T3 ve T4 hormonlarının üretiminde görevli olan bir amino asid çeşididir. Et, süt ve baklagiller tirozinden zengin olan besinlerdir.1-2 bardak su1 adet haşlanmış yumurta veya omlet2 dilim beyaz peynirDomates, salatalık1-2 dilim çavdar ekmeği1 fincan yeşil çay + 2 tam ceviz içi + 8 adet çiğ fındık100-120 gr ızgara veya fırında pişmiş tavuk eti/ köfte veya balıkBol yeşillikli salata1 bardak ayran1-2 dilim çavdar ekmeği1 bardak süt2 dilim ananas veya 1 adet orta boy muz1 kase çorba1 porsiyon sebze yemeği (guatrojenik besinler hariç)4 kaşık yoğurtBol yeşillikli salata1 adet elma veya 2 adet mandalina veya 1 adet portakal2 adet ceviz içi