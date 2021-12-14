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Meteorolojiden Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde başlayacağı ifade edildi.

Ekleme: 14.12.2021 - 01:31 Güncelleme: 14.12.2021 - 01:35 / Editör: Ozge Selin
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde, kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İki bölgede de fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.



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