Meteorolojiden Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde başlayacağı ifade edildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde, kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İki bölgede de fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.







