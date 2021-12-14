

Kestane Fiyatlarına Zam Mı Geldi?

Kestane Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Kış mevsiminin gelmesiyle beraber birçok kişi kestane fiyatları hakkında araştırma yapmaya başladı. Mis gibi kokusuyla ve lezzetiyle birçok kişinin bu aylarda vazgeçilmezi haline gelen kestanenin fiyatları ise el yakıyor. Bunu duyan vatandaşlar tarafından isevesorularına cevap aramaya başladı. Kestane fiyatlarındaki artış sosyal medya üzerinde birçok tartışma yarattı.sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Kış aylarında severek tüketilen kestane hakkında zam geldiği iddiaları dolaşmaya başladı. Bu sebeple kestane tüketmek isteyen birçok kişivesorusuna cevap aramaya başladı. Kestanenin geçen yıla oranla oldukça arttı. 2020 senesinde 23 liradan satılan kestanenin bu seneki fiyatı 60 liradan başlıyor. Fiyatları gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Uzun yıllar boyunca kestane satan Ramazan Çetin ise kestane fiyatlarıyla ilgili olarak Burada kestane satarak çocuklarımı okuttum. Para kazanmak için satıyoruz. Daha önceki yıllarda satışlarımız güzeldi. Bu sene kestane fiyatları biraz arttı. Geçen yıl 23 TL iken bu yıl 60 TL oldu. Bu da vatandaşın alım gücünü düşürüyor. Kestaneye olan talep yüzde 40 arttı" ifadelerini kullandı. Ramazan Çetin tarafından fiyatların oldukça arttığını belirtti ve şu sözleri de ekledi;“Vatandaşlarımıza kestane ikram ediyoruz. Vatandaşların evinde doğalgaz olduğu için gelip ocakta yaptığımız kestaneyi alıyorlar. Tabi havaların soğumasıyla kestanelerin daha lezzetli oluyor. Kışın kestane sıcak olduğu için vatandaşların içini ısıtıyor. Kestane en güzel közde olur. Sobaların üzerinde kömürün üstünde tadı iyi oluyor. Kestane insanların zekasına iyi geliyor. Canı isteyen gelip alıyor. Küçük tezgahla kestane satarak yazında su satarak 2 çocuğumu üniversite okuttum. Bir tane de öksüz yiyenim var. Şimdi de onu okutacağım.Yıllardır kestane satan Mehmet Sezer de kestaneyle ilgili şu ifadeleri kullandı; “Kışın kestane yemek güzel oluyor. Bende yoldan geçince gördüm. Kestane alasım geldi. Havalar soğuduğu için insanın canı çekiyor. Kestane güzel ve faydalı olduğu için seviyoruz. Havalar soğumasıyla sıcaklığı bizi çekiyor. Tüketmesi çok güzel oluyor. Kestaneyi gören vatandaş bence es geçememesi gerekiyor. Bu zamanlarda tüketilmesi daha sağlıklı”Kış aylarının gelmesiyle beraber kestane almak isteyen kişiler kestane fiyatlarıyla ilgil araştırmalarda bulundu. Özellikle evlerinde soba olmayan vatandaşlar ocakta kestane pişiren satıcılardaki kestane fiyatlarını görünce büyük şaşkınlığa uğradı. Bu sebeple en çok aratılan konular arasındayer alıyor. Pazarlarda ve marketlerde kolaylıkla bulunabilenşu şekilde sıralanabilir;Sebze Meyve Dünyası Kestane Bursa 500 gr. 39,90 TL79.80 TL/kgKastamonu Kuzu Kestane 500 Gr. 45,59 TL91.18 TL/kg.Kestane 1 KG. 49,99 TL49.99 TL/kgKestane 1 KG. 55,00 TL55.00 TL/kg.Kestane 1 KG. 79,99 TL79.99 TL/kg.Kestane 500 G. 125,27 TL250.54 TL/kg.Kestane 5 KG. 290,10 TL58.02 TL/kg