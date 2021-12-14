Ekmeğe Zam Mı Gelecek? Ekmek Fiyatları Artacak Mı?

Ekmeğe Zam Mı gelecek?

Süt ve Un Fiyatları Düşecek Mi?

Marketlerde yer alan birçok ürüne gelen zammın ardından sosyal medyada artan fiyatlar konuşuluyor. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar ve sonrasında yaşananlarla beraber birçok ürüne zam getirildiği belirtilmişti. Bu gelişmelerin ardından süt ve yağ fiyatları oldukça artarak tartışma yaratan konular arasında yer almıştı.sorusu da sıklıkla merak ediliyor. Bu sebeple temel besinler arasında yer alan ekmek için de fiyatların zamlanıp zamlanmayacağı merak ediliyor.vesorusuna cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Son zamanlarda birçok gıda ve market ürününde meydana gelen zamlar sık sık tartışılıyor. Zeytinyağına, süt ve süt ürünlerine gelen zammın ardından vatandaşlar tarafından en merak edilen konular arasındasorusu yer alıyor. Ekmek fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği de sıklıkla tartışılan konular arasında bulunuyor. Ekmeklere zam gelmeyeceği İstanbul Ziraat Odaları Başkanı tarafından açıklanan durumlar arasında yer alıyor. İstanbul Ziraat Odaları Başkanı Ömer Demir tarafından yapılan açıklama şu şekilde;“Meydanı boş bulduklarında sütü 18 lira da, 28 lira da yapmaya çalışırlar. Üreticiler olarak bu fiyattan biz de memnun değiliz. Sütün fiyatı üreticide 3,2 lira iken 4,75 liraya çıktı. Daha bunun sesi duyulur duyulmaz süt fiyatı marketlerde 15 lirayı aştı. Bu nasıl bir anlayış, bu nasıl bir ticaret. Burada ticaret yok, burada vurgun ve soygun var. Biz bu zamları istemiyoruz. Bizim ürettiğimiz ürünü cüzi fiyata bizden alıp kat kat fahiş fiyatla vurgun yaparak 15 liraya sattığınız zaman bunu kim alacak? Bu temel bir gıdadır. Bir ürünün alıcısı olmadığında o üründen para kazansak da memnun kalmayız. 7’den 70’e bunlar bizim temel gıdamız. Ama öyle bir çalışma var ki temel gıdaları lükse sokmaya çalışıyorlar. Üreticiden tüketiciye gerekli organizasyonu yapmadan bu işi başaramayız. Şu an üreticiye yapılan zam bizi memnun etmiş görünse de bile biz bu artıştan memnun değiliz. Zam konuştuk, ertesi gün girdilerimize iki kat zam yapıldı. Oyun o kadar büyük ki, hammaddelere de 4-5 lira zam geldi. Böyle giderse maalesef bu ürünler normalin dışında lüks tüketim ürünü olacak. Biz ürünü verdikten sonra 5 liraya firma bunu mal ediyor. Sütün içindeki enzimlerini çekiyor. 5 liraya mal ettiği sütün değerleri ile istisna firmaların dışındakiler oynuyor. Süt 2-2,5 liraya iniyor. Sonra dönüyor 15 liraya satıyor. İki tane aracı firma ile birlikte markete geliyor. Bizim vatandaşımız da temel gıdasını almakta git gel yaşıyor.”Yapılan zamlardan ilk etkilenenler arasında bulunan süt ve un fiyatları hakkında da sık sık araştırılan sorular arasındasorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak Ömer Demir tarafından “Radikal kararlar alırsak bu fiyatlar aşağı çekilecek, çekilmek de zorundadır. Biz bunu istemiyoruz. Dolara endeksli olduğu için bütün girdiler artıyor. Doğrudur. Peki neden bütün girdiler artarken, köylünün ürünü neden doğru düzgün artmıyor? Niye tarlada lira olan domates markette 12 lira? Biz bunları istemiyoruz. Biz para kazanmadığımız halde üretim yapıyoruz. Ama bunlar bizim piyasadan küsüp gitmemizi istiyorlar. Çiftçi para kazanmıyor, kazanma şansı da yok. Bu fiyat aşağı düşmezse 85 milyon bunu alamaz. Bizim de sütü üretmemizin bir anlamı kalmaz” ifadeleri kullanıldı.