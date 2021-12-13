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Asgari Ücret Zamlı Maaşlar Ne Zaman Yatacak? Asgari Ücret Zammı Hangi Gün Yatıyor?

Asgari ücretin son toplantısına çok az bir zaman kala konuyla ilgili birçok detay merak ediliyor. Bu konu kapsamında en çok araştırılanlardan biri de asgari ücret zammı ne zaman yatıyor sorusudur. Peki, asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Asgari ücret zammı hangi gün yatıyor? Asgari ücrette son durum ne ? İşte merak edilenler...

Ekleme: 13.12.2021 - 12:34 Güncelleme: 13.12.2021 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
Asgari Ücret Zamlı Maaşlar Ne Zaman Yatacak? Asgari Ücret Zammı Hangi Gün Yatıyor?
Asgari ücrete yapılacak zamlar hakkında görüşmeler devam ediyor. Konuyla ilgili olarak en merak edilenler arasında ise asgari ücret ne zaman yatacak ve asgari ücret hangi gün yatacak sorularıdır. Asgari ücret tespit komisyonu tarafından her sene aralık ayında toplantılar gerçekleştiriliyor. Asgari ücret hakkındaki karar ise bu dört toplantının ardından belli oluyor. Asgari ücretin bu sene için ne kadar artacağı herkes tarafından merak konusu haline geldi.Bu sebeple yeni yılın yaklaşmasının ardından yeni asgari ücret hakkında birçok detay merak edilmeye başlandı. İlk üç toplantının gerçekleştirilmesinin ardından konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu hafta içerisinde son toplantının yapılması ve asgari ücretin belirlenmesi de belenenler arasındadır. Bu sebeple asgari ücretin zamlı halinin ne zaman yatacağı da merak konusu oldu. Asgari ücret zammı hangi gün yatacak sorusuna cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Asgari Ücret Zamlı Maaşlar Ne Zaman Yatacak?


7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı hakkında birçok detay merak edilmeye başlandı. Yeni maaşların belli olmasına sayılı günler kala vatandaşlar tarafından konuyla ilgili birçok araştırma yapılıyor. Bu sebeple en merak edilen sorular arasında asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman yatacak sorusu yer alıyor. Asgari ücret zammı hakkında net bir bilgi açıklanmadı.

Asgari Ücret Zamlı Maaşlar Ne Zaman Yatacak?


Asgari Ücrette Son Durum

Asgari ücret için yapılan görüşmelerin sonuncusuna gelindi. 4. Toplantının da yapılmasının ardından vatandaşlara net bir rakam açıklanacak. Bu sebeple konuyla ilgili birçok araştırma yapılıyor. Asgari ücretin son toplantısının ne zaman yapılacağı ise henüz belli değil. Bu sene geçen senelere kıyasla çok daha erken bir şekilde karara varılacağı da belirtilenler arasında bulunuyor. Bu sebeple birçok kişi konuyu yakından takip etmeye başladı. Asgari ücret hakkındaki kesin karara 13-20 Aralık tarihleri arasında karar verilmesi bekleniyor. Üçüncü toplantı sonrası Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

'Özellikle işçi SGK primleri, vergi dilimleri, asgari ücret teşviki konusunda işçi ve işveren tarafı belirli konularda komisyon öneri sunmakta mutabık kaldı. TİSK, 'Beklenen enflasyonu öneriyorduk, bu sefer gerçekleşen enflasyonu öneriyoruz. Bunu esas alalım.' görüşünü dile getirdi. Türk-İş, 'Enflasyonun üzerine refah payı ilave edelim.' dedi. Bu konuda iki tarafın farklı görüşleri oldu. Bunları değerlendireceğiz, teknik çalışmalarımızı da yapacağız. Son toplantımızda, asgari ücretin ne olacağına karar vereceğiz. 2. toplantımızda belli analizler yapılmıştı. Komisyon olarak hesabı burada yaptık. Hacettepe parametreleriyle karşılaştırdık. TÜRK-İŞ ve TİSK'in itirazları var. Daha farklı ücretler belirliyoruz deniyor TÜRK-İŞ tarafından. TİSK 3100 olarak uygun buluyor. TÜRK-İŞ 3900 liranın altına düşmez diyor. Asıl asgari ücret teşvik konusunda komisyon önerisinde konusunda mutabakata varıldı. Gerçekleşmiş enflasyonu önerdi TİSK, TÜRK-İŞ ise refah payı ekleyelim dedi. Son toplantı tarihini kendi aramızda analiz edip belirleyeceğiz. Net bir tarih belirleyemedik.'.

Asgari Ücret Zamlı Maaşlar Ne Zaman Yatacak?

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