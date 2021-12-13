2021’de En Çok Hangi Yemek Sipariş Edildi? 2021’in En Çok Sipariş Verilen Yemeği Nedir?

2021’de En Çok Sipariş Verilen Yemek Nedir?

Dünya Genelinde En Çok Hangi Yemekler Tercih Ediliyor?

Bir internet sitesi tarafından yapılan araştırmalar sonucunda 2021 senesinde en çok hangi yemeğin tercih edildiği belirlendi. Verilen milyonların üzerindeki siparişleri inceleyerek bir sonuç ortaya çıkaran site tarafından 2021’de en çok sipariş verilen yemek belli oldu. Bu sebeple konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı. En çok merak edilen sorular arasında isevesorusu yer aldı.sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Koronavirüs salgınıyla beraber birçok ülkede tam kapanmalar gerçekleşti. Bu sebeple birçok kişi eve sipariş uygulamalarına akın etti. Konu kapsamında en çok merak edilenlerden biri deve 2021’de en çok sipariş verilen yemek hangisi soruları oldukça merak edildi. Pandemi sebebiyle dışarıdan yemek yiyemeyen kişilerin en çok tercih ettiği yemeğin çizburger olduğu açıklandı. İmkansız çizburger olarak adlandırılan bu yemek hakkında en dşkkat çeken detaylardan biri de vegan özelliğe sahip olmasıdır. Burgerin içinde yer alan etin tamamen baklagillerden oluşturulması birçok kişinin ilgisini çekmeye neden oldu. Bu sebeple birçok kişi bu hamburgeri sipariş ederek tadına bakmak istedi. Şirket tarafından vegan yemekler hakkında birçok çalışma yapılıyor. Bu burgerin de bu alanda atılmış adımlardan biri olduğunu belirten şirket yönetimi konuyla ilgili olarak "Bu aslında tüketicilerin yediğinde hayvansal ürünlerden ne kadar çabuk uzaklaşabildiğini göstermek için koyduk. Yapılan şey bitki bazlı et lezzeti elde etmek değil, gıda siteminde hayvanların yerini alabilecek bir teknoloji platformu geliştirmeye başlamak" açıklamasında bulundu. Son zamanlarda vegan ürünlerine olan ilginin giderek arttığı da belirtilenler arasında yer alıyor. Bu kapsamda dünyada en çok sipariş verilen yemeğin imkansız burger olmasının şaşırtıcı olmadığını belirten şirket sözcüsü vegan yemeklere yüzde 16 daha fazla talep gelmeye başladığnı belirtti. Vegan kakaoya olan talep ise oldukça şaşırtıcı rakamlara ulaştı. Yüzde 320 taleple birçok kişiyi şaşırtan vegan kakaonun ardından vegan kurabiyeler de oldukça tercih ediliyor. Ayrıca şirket tarafından siparişlerin yüzde 463 arttığı da belirtilenler arasında yer alıyor.Çizburgerin en çok sipariş verilen yemek olduğunun öğrenilmesinin ardından konuyla ilgili birçok detay merak edilmeye başlandı. Vegan ürünlere olan talebin artmasıyla birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. En çok tercih edilen imkansz burgerin ardından taco ve tavuk burger geliyor. Bu kapsamda sık sık araştırılanlar arasındade yer alıyor. Dünyada en çok sipariş edilen yemekler şu maddeler halinde sıralanabilir;-Taco-Tavuk Burger-Kahve-Tatlı-Kahvaltılık