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Sakarya'da karnından 18 kiloluk kitle çıktı

88 yaşındaki kadının karın şişliği nedeniyle gittiği hastanede karnında tespit edilen 18 kilogram ağırlığındaki kitle ameliyatla alındı.

Ekleme: 12.12.2021 - 01:31 Güncelleme: 12.12.2021 - 01:36 / Editör: Ozge Selin
Sakarya'da karnından 18 kiloluk kitle çıktıSakarya'nın Adapazarı ilçesinde ikamet eden 88 yaşındaki Ünzile Akyüz, karın şişliği, nefes darlığı ve yürüyememe şikayetiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları kliniğine başvurdu.

Hastanede yapılan tetkikler neticesinde yaşlı kadının sol yumurtalıktan kaynaklanan karın bölgesinde anormal biçimde büyümüş bir kitle olduğu tespit edildi.

KARNINDAN 18 KİLO KİTLE ÇIKARILDI

Yapılan hazırlıklar sonrasında Jinekolojik cerrahi Uzmanı Dr. Osman Köse tarafından acil olarak ameliyata alınan Akyüz'ün karnından 18 kilogramlık kitle çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Gerçekleşen ameliyat sonrasında yaşlı kadının durumun iyi olduğu ve önümüzdeki günlerde taburcu edileceği öğrenildi.

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