Millet İttifakı'nda adaylık krizi! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu veto mu yedi? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş...

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır programını iptal etti. CHP Diyarbakır ziyaretinden neden vazgeçti? Öte yandan CHP ve İYİ Parti arasındaki adaylık krizi yaşanıyor. Millet İttifakı'nın adayını kim belirleyecek? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Mersin mitingine neden çağrılmadı? İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına veto mu geldi?AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ve Gazeteci Hakkı Öcal, gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu."GİDECEK CESARETİ BULAMADILAR"İşte o açıklamalardan satır başları: Bir partinin tüm Türkiye'nin genelinde tüm Türkiye'yi kucaklayan bir parti olması gerekir her şeyden önce. Maalesef CHP'de bunu göremiyoruz. Diyarbakır'a gidecek cesareti kendilerinde bulamadılar. Şu ikilimde kalıyorlardı Diyarbakır annelerini ziyaret edebilecekler mi edemeyecekler mi? Ziyaret edecek cesareti kendilerinde bulamadıkları için bu çekince onların bu ziyaretlerinin iptal etmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi."EN BÜYÜK ENGEL..."Bir diğer husus da güneydoğu halkı artık terör istemiyor. Halk artık yatırım istiyor daha güzel günler yaşamak istiytor terörle anılmak istemiyor. CHP'de bugün HDP'yi açık bir şekilde destek vermesi CHP'nin o bölgelere gitmesinin önündeki en büyük engel olacaktır. O yüzden kolay kolay da gidebileceklerini tahmin etmiyorum.ADAYLIK KRİZİNDE SON DURUMKamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş: Yerel seçime can havliyle Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek için hiçbir detay gözetmeden giden partiler bugün her birisi hem İP hem CHP hem HDP, herkes kendi talebini en yüksekten dillendirerek gitmeye çalışıyor. Ben mücadelenin daha çok İP ile CHP arasında geçeceğini düşünüyorum.Gazeteci Hakkı Öcal: Sayın Kılıçdaroğlu, bu ortaklığın büyük ortağının lideridir ve doğal olarak da bir aday önerilecekse tartışmaya başlamak için biri isim önerecekse bu büyük ortaktır. İYİ Parti'yi var eden Sayın Kılıçdaroğlu, verdiği ödünç milletvekilleriyle. İster kendini aday gösterir ister İmamoğlu'nu gösterir. Ama tartışmaya oradan başlamak zorunda.