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İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımları Ne Zaman? İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Şartları

İstanbul Üniversitesi tarafından öğretim üyesi alınacağı ilanının yayımlanmasıyla konu hakkında birçok araştırma yapılmaya başlandı. Konuyla ilgili birçok detay merak ediliyor. Peki, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi alımı ne zaman? İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 12.12.2021 - 10:35 Güncelleme: 12.12.2021 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımları Ne Zaman? İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Şartları
İstanbul Üniversitesi tarafından öğretim üyesi alımı ilanının paylaşılmasıyla akademik alanda kariyer yapmayı düşünen birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en merak edilenler arasında ise İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi alımı ne zaman ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi alımı şartları yer alıyor. İstanbul Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda birçok başvuru şartı ve başvuru için gerekli olan evraklar belirtiliyor. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru şartları ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizi takip edebilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?


İstanbul Üniversitesi tarafından öğretim üyesi alımı ilanın yayımlanmasıyla konu hakkında birçok kişi araştırma yapmaya başladı. Bu konu kapsamında en merak edilenlerden biri de İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi alımı ne zaman sorular yer aldı. İstanbul Üniversitesi'nin ilanda yayımladığı başvuru şartları ve gerekli evraklar şu şekilde belirtildi;

“Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu, Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF formatında İmzalı), yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını (başlıca araştırma eseri ayrı olarak belirtilmelidir), İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren PDF formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan 8 adet Flash Bellek ve başvuru evraklarından oluşan 1 adet dosya (basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu, Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF formatında İmzalı), yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını, İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren PDF formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan 6 adet Flash Bellek ve başvuru evraklarından oluşan 1 adet dosya (basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında imzalı), Yabancı Dil Belgesi, Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formunu, Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formunu, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu (PDF formatında İmzalı), yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını, İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri içeren PDF formatında https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme dosya hazırlama düzeninde istenen bilgi ve belgelere göre hazırlanmış olan 6 adet Flash Bellek ve başvuru evraklarından oluşan 1 adet dosya (basılı olarak teslim edilecektir.) ile birlikte kadronun ilan edildiği birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne (Hemşirelik Fakültesi için yayımlanan kadrolara müracaat edecek adaylar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına) şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.”

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?


İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Ne Zaman?


Konuyla ilgili en merak edilenlerden biri de İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi alımı ne zaman sorusudur. Başvurular için başlangıç tarihi 10 Aralık günüydü. Başvuru tarihlerinin son günü ise 24 Aralık olarak belirtiliyor.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

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