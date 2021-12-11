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Sağlık Bakanlığı 11 Aralık 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu

Sağlık Bakanlığı günün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, 11 Aralık Cumartesi günü Türkiye'de kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç vatandaşımız Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti?.

Sağlık Bakanlığı 11 Aralık 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
Ekleme: 11.12.2021 - 19:34 Güncelleme: 11.12.2021 - 19:35 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanlığı 11 Aralık 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Bakan Koca, 'Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19'u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada!' ifadelerine yer verdi.



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Sağlık Bakanlığı 11 Aralık 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
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