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Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Kasım Pazar gününe ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı. İstanbul için sarı, İzmir için turuncu kodlu uyarı verilirken, sağanak yağışın gece saatlerinde etkili olması bekleniyor. Sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...
Ekleme: 11.12.2021 - 19:16 Güncelleme: 11.12.2021 - 19:25 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul ve İzmir için sağanak uyarısı yapıldı. İstanbul için sarı, İzmir için turuncu kodlu uyarı verilirken, yağışların gece saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Ege, Çanakkale, İç Anadolu ve Akdeniz'in batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak ile kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Yağışların, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Pazar sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısında kuvvetli olması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.' ifadeleri yer aldı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ve Çanakkale çevreleri ile yarın bölgenin batısı ile İstanbul, Yalova, Bursa ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde, zamanla Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ile İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EDİRNE 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile yarın öğle saatlerinden itibaren Manisa ve Uşak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 16°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 9°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Batı Akdeniz'in çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 14°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 10°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 6°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 15°C

Parçalı bulutlu

KONYA 4°C, 16°C

Parçalı bulutlu

SİVAS 1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın öğle saatlerinden sonra doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 9°C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 13°C, 21°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 0°C, 14°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 20°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...
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