Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul ve İzmir için sağanak uyarısı yapıldı. İstanbul için sarı, İzmir için turuncu kodlu uyarı verilirken, yağışların gece saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Ege, Çanakkale, İç Anadolu ve Akdeniz'in batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak ile kuvvetli rüzgar bekleniyor.Yağışların, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARIİstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Meteorolojik değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Pazar sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısında kuvvetli olması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.' ifadeleri yer aldı.BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMUMARMARAParçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ve Çanakkale çevreleri ile yarın bölgenin batısı ile İstanbul, Yalova, Bursa ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde, zamanla Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ile İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.BURSA 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıEDİRNE 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL 13°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ 14°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile yarın öğle saatlerinden itibaren Manisa ve Uşak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 16°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 9°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZBatı Akdeniz'in çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ADANA 10°C, 21°CParçalı ve az bulutluANTALYA 14°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 7°C, 18°CParçalı ve az bulutluISPARTA 10°C, 12°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.ANKARA 6°C, 15°CParçalı bulutluESKİŞEHİR 7°C, 15°CParçalı bulutluKONYA 4°C, 16°CParçalı bulutluSİVAS 1°C, 12°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın öğle saatlerinden sonra doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.BOLU 9°C, 17°CParçalı bulutluDÜZCE 13°C, 21°CParçalı bulutluKASTAMONU 0°C, 14°CParçalı bulutluZONGULDAK 14°C, 20°CParçalı bulutlu