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İBB'nin İSTAÇ Genel Müdürü firarda çıktı

İBB iştiraki İSTAÇ'taki görevinden ayrıldığı yönünde haberler çıkan Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci'nin firari olduğu ortaya çıktı. Değirmenci 2016'da Genel Müdürü olduğu petrol şirketinde sahte fatura düzenlediği gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Değirmenci, İstinaf Mahkemesi'ne yaptığı temyiz başvurusu reddedilince sırra kadem bastı.

İBB'nin İSTAÇ Genel Müdürü firarda çıktı
Ekleme: 11.12.2021 - 09:35 Güncelleme: 11.12.2021 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
İBB'nin İSTAÇ Genel Müdürü firarda çıktı


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci, 9 Aralık 2021'de görevinden ayrılmıştı. Değirmenci'nin ortadan kaybolmasına neden olan süreç şöyle gelişti;

Marmara Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı; Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçunu işlediği gerekçesiyle Mehmet Aslan Değirmenci ve Kamil Sipahi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, Değirmenci ve Sipahi hakkında dava açtı. Değirmenci, yargılama sırasında savunmasında, "Ben şirketin (Pasifik Petrol) daha önceki genel müdürüydüm ancak 31 Aralık 2015'te şirketteki bütün görevlerimden ayrıldım. 2016'da yapılan işlemlere ilişkin herhangi bir sorumluluk ve yetkim yoktur" iddiasında bulundu. Pasifik Petrol'ün sahibi Sanık Kamil Sipahi ise, "Bizim KDV kaçırma gibi lüksümüz yoktur" iddiasında bulundu.

MAHKEME: SAHTE FATURALAR BİLİRKİŞİ RAPORUYLA SABİT

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi kararında, "Yapılan denetimlerde sanıkların 2016'da sahte fatura kullandıkları, sanıkların atılı suçu kabul etmedikleri ancak sanıkların kullandıkları faturaların sahte olduklarının bilirkişi raporu ile sabit olduğundan, sanıkların üzerine atılı 2016'da sahte fatura kullanmak suretiyle vergi usul kanununa muhalefet suçunu işledikleri anlaşılmıştır" denildi. Kararda, Mehmet Aslan Değirmenci ve Kamil Sipahi'nin sahte fatura kullanmak suretiyle "213 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçunu işlediğine dikkat çekilerek sanıklar 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İSTİNAF: YEREL MAHKEMENİN KARARI DOĞRU

Değirmenci ve Sipahi istinafa başvurdu. İstanbul Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sınakların başvurusunu reddetti. Ret kararında şu ifadelere yer verildi: "Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından istinaf başvurusunda bulunanın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla; CMK.'nun 280-1-a maddesi uyarınca istinaf başvurusunun esastan reddine, dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine kesin olmak üzere 8 Kasım 2021'de oy birliğiyle karar verildi."

CEP TELEFONUNA ULAŞILAMIYOR

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Değirmenci, izine ulaşıldığı takdirde cezaevine konulacak. 5 Aralık'tan beri cep telefonuna ulaşılmayan Değirmenci'nin eşi ve çocuklarının İstanbul'un Ataşehir ilçesinde olduğu ancak kendisinin nerede olduğunun bilinmediği aktarıldı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN A TAKIMI'NDA

Aslan Değirmenci, 23 Haziran 2019'dan sonra yeni yönetimle birlikte İBB iştiraki İstanbul Enerji A.Ş'de Genel Müdür oldu. Ancak İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın Eylül 2020'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından iki ay boş kalan İSTAÇ Genel Müdürlük makamına, 13 Kasım 2020'de Aslan Değirmenci getirildi.
İBB'nin İSTAÇ Genel Müdürü firarda çıktı
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