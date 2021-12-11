Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş dünyası ile önemli buluşma gerçekleştirdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nde iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, haftaya banka genel müdürleriyle görüşeceği bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Toplantıya TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK, İTO, İSO, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri, iş adamları, özel ve kamu banka temsilcileri ve genel müdürleri katıldı.Toplantıda Bakan Nebati'nin iş dünyası temsilcilerine yeni ekonomi modeli hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Toplantıda yatırım, istihdam ve üretimin artırılması adına bilgi alışverişi yapılması da bekleniyor.Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 13.30'da basına kapalı olarak başlayan toplantıya, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanı ve iş insanı Nihat Özdemir, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katıldı.Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, haftaya banka genel müdürleriyle görüşeceği bildirildi.