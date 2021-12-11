  • USD: 13,83 - 13,86
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş dünyası ile önemli buluşma gerçekleştirdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nde iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, haftaya banka genel müdürleriyle görüşeceği bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş dünyası ile önemli buluşma gerçekleştirdi!
Ekleme: 11.12.2021 - 19:58 Güncelleme: 11.12.2021 - 20:04 / Editör: Ozge Selin
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş dünyası ile önemli buluşma gerçekleştirdi!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Toplantıya TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK, İTO, İSO, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri, iş adamları, özel ve kamu banka temsilcileri ve genel müdürleri katıldı.

Toplantıda Bakan Nebati'nin iş dünyası temsilcilerine yeni ekonomi modeli hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Toplantıda yatırım, istihdam ve üretimin artırılması adına bilgi alışverişi yapılması da bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 13.30'da basına kapalı olarak başlayan toplantıya, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanı ve iş insanı Nihat Özdemir, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katıldı.Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, haftaya banka genel müdürleriyle görüşeceği bildirildi.



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş dünyası ile önemli buluşma gerçekleştirdi!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den CHP açıklaması: Ajanslara trilyonlarca para dökülüyor
Sağlık Bakanlığı 11 Aralık 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...
Galatasaray'da dev operasyon! 3 transfer geliyor, Fatih Terim 3 ismin biletini kesti!
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Muharrem İnce'den eski partisi CHP'ye çok ağır sözler: Vicdansızlar, yalancılar, sahtekarlar...
Milli Savunma Bakanlığı 'Cinsel hayat yönetmeliği' başlıklı haberi yalanladı
MHP'li Lideri Devlet Bahçeli bu sözlerle duyurdu! Tarihi bir adım attık
Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: Tam 1 milyon! Bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam...
CHP’li Zeydan Karalar ilçe belediye başkanı olduğu zaman yolu sattı! Halkın çilesi başladı...
Başkan Erdoğan'dan Teşkilat Akademisi'ne video mesaj: 'Bu hikayenin kahramanları sizlersiniz'
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan erken seçim ve yeni anayasa açıklaması
Tahir Güven cinayetinde son dakika gelişmesi: 26 kişi gözaltına alındı
Başkan Erdoğan'dan Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj! Dezenformasyon milli güvenlik sorunu haline gelmiştir
PKK'nın dağ kadrosundan İBB'ye! İşte belediyedeki görevleri ve kimlikleri...
İBB'nin İSTAÇ Genel Müdürü firarda çıktı
Asgari ücrette 'kırmızı çizgi': İşte 2022 asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar!
Interpol’e FETÖ kıskacı: İşte Genel Kurul'daki diplomasi trafiği
Rusya'dan 'kışkırtılıyoruz' vurgusu: Batı ile ilişkiler kritik noktaya geldi
Mehmetçiğin yeni yardımcısı METİ Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi

Mehmetçiğin yeni yardımcısı METİ Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi

Ankara'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzce'de oğlunu ziyarete gitmişti! 6. kattan düşüp öldü....

Düzce'de oğlunu ziyarete gitmişti! 6. kattan düşüp öldü....

İngiliz uzmanlardan korkutan senaryo: 75 bin ölüm olabilir

İngiliz uzmanlardan korkutan senaryo: 75 bin ölüm olabilir

Bir parmak 4 milyona neden oldu! Yaşlı adamın güveni başına büyük iş açtı

Bir parmak 4 milyona neden oldu! Yaşlı adamın güveni başına büyük iş açtı

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi