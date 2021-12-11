  • USD: 13,83 - 13,86
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ciciş Esra'ya cezaevi yolu göründü! Eski dosyalar açıldı

Skandalları ile gündemden düşmeyen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlere mahkemeden kötü haber geldi. Erkek yüzünden kavga ettikleri iddiasıyla birbirini yaralayan iki kardeş yargılandıkları mahkemeden ceza aldı. Esra Ersoy kardeşini bıçakladığı gerekçesiyle 6 ay hapse mahkûm edilirken, Ceyda Ersoy 112 gün adli para cezasına çarptırıldı. Mahkemenin verdiği kararla birlikte Esra Ersoy'un daha önceden aldığı cezalarda 5 yıllık süreyi doldurmadan tekrar suç işlediği belirlenince dosyalarının tekrar açıldığı ortaya çıktı.

Ekleme: 11.12.2021 - 15:55 Güncelleme: 11.12.2021 - 16:02 / Editör: Ozge Selin
Ciciş Esra'ya cezaevi yolu göründü! Eski dosyalar açıldı

Skandalları ile gündeme sık sık gelen Cicişler lakabı ile tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler, Beşiktaş'ta bulunan evlerinde oldukları sırada aralarına giren bir erkek yüzünden kavga etmişlerdi. İki kardeşin öldüresiye kavgaları yargıya taşındı. Mahkemede ifade veren Ceyda Ersoy olayın kazayla meydana geldiğini evde ayağının kaydığını bu sırada Esra'nın meyve soyduğunu ve düşerken yanlışlıkla yaralandığını söyledi. Esra Ersoy ise olay gecesi bir erkek yüzünden tartıştıklarını ancak yaralamanın meydana gelmediğini savundu.

CİCİŞ KARDEŞLERE YARALAMADAN CEZA ÇIKTI

Mahkeme yapılan yargılama sonunda Ceyda Ersoy'un kardeşi Esra'ya evde bulunan parkeyle vurduğu gerekçesiyle basit yaralama suçunu işlediği sabit görülerek hakkında 112 gün adli para cezası verilmesine, Esra Ersoy'un ise kardeşi Ceyda'ya elinde bulunan meyve bıçağıyla yaraladığı gerekçesiyle 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

TRAFİKTE POLİSE SALDIRMAKTAN CEZA ALMIŞ

Esra Ersoy'un 6 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından hakkında daha önce trafikte polis memuruna saldırmaktan ceza aldığı ortaya çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Esra Ersoy'un 5 ay 27 gün hapis cezası aldığı ve 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulandığı belirlendi. Kardeşine zarar verdiği gerekçesiyle aldığı cezayla infazını yakan Ersoy'un denetimi ihlal ettiği gerekçesiyle dosyası tekrar incelemeye alındı.

MHP'li Lideri Devlet Bahçeli bu sözlerle duyurdu! Tarihi bir adım attık
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş dünyası ile önemli buluşma
Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: Tam 1 milyon! Bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam...
CHP’li Zeydan Karalar ilçe belediye başkanı olduğu zaman yolu sattı! Halkın çilesi başladı...
Başkan Erdoğan'dan Teşkilat Akademisi'ne video mesaj: 'Bu hikayenin kahramanları sizlersiniz'
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan erken seçim ve yeni anayasa açıklaması
Tahir Güven cinayetinde son dakika gelişmesi: 26 kişi gözaltına alındı
Başkan Erdoğan'dan Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj! Dezenformasyon milli güvenlik sorunu haline gelmiştir
PKK'nın dağ kadrosundan İBB'ye! İşte belediyedeki görevleri ve kimlikleri...
İBB'nin İSTAÇ Genel Müdürü firarda çıktı
Asgari ücrette 'kırmızı çizgi': İşte 2022 asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar!
Interpol’e FETÖ kıskacı: İşte Genel Kurul'daki diplomasi trafiği
Rusya'dan 'kışkırtılıyoruz' vurgusu: Batı ile ilişkiler kritik noktaya geldi
Bakan Akar duyurdu! 2 günde 20 terörist etkisiz hale getirildi
Almanlardan Selahattin Demirtaş'a 'İnsan Hakları' ödülü
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı! 'Tazminat hakkı' geliyor... .
Türkiye için heyecanlandıran gelişme! Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
İzmir'de bazı iş yerlerini su bastı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini iptali ile ilgili flaş HDP detayı!
Milyonları ilgilendiriyor! Karar Resmi Gazete'de! Artık SGK tarafından karşılanacak .
Mehmetçiğin yeni yardımcısı METİ Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi

Mehmetçiğin yeni yardımcısı METİ Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi

Ankara'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzce'de oğlunu ziyarete gitmişti! 6. kattan düşüp öldü....

Düzce'de oğlunu ziyarete gitmişti! 6. kattan düşüp öldü....

Meteoroloji'den 13 şehir için son dakika kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteoroloji'den 13 şehir için son dakika kar yağışı uyarısı yapıldı

İngiltere'de 'Omicron' etkisi!

İngiltere'de 'Omicron' etkisi!

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi