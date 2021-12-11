  • USD: 13,83 - 13,86
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD'de hortum felaketi: En az 50 ölü!

ABD'nin Kentucky eyelaetini vuran bir kasırganın ardından en az 50 kişinin öldüğü açıklandı.

Ekleme: 11.12.2021 - 13:18 Güncelleme: 11.12.2021 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
ABD'de hortum felaketi: En az 50 ölü!ABD'de Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee olmak üzere beş eyalette en az 24 kasırga bildirildi.

ABD'nin Arkansas eyaletine bağlı Monette kentinde şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. Kentin farklı noktalarında hortumlar meydana geldi.

ÇATI ÇÖKTÜ 20 KİŞİ MAHSUR KALDI

Bölgedeki bakımevi Monette Manor'un çatısı şiddetli rüzgarın etkisi ile çöktü.Craighead İlçe Yargıcı Marvin Day içerde 20 kişinin mahsur kaldığını ve bodrum kata saklandıklarını açıkladı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Day, binanın bir kısmının yıkılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını belirtti. Day, "Bina görünüşe göre büyük ölçüde yıkılmış gibi görünüyor. Hızlı oldu ama görünüşe göre kasırga sirenlerinin çalmasına az bir süre kalmış" dedi.

Twitter'da yayınlanan fotoğraflar, ağır hasar görmüş bakım evini çevreleyen acil servis araçlarını gösteriyor. (Twitter/@brianemfinge)

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Ekipler hayatta kalanlara yardım etmek için çalışırken olağanüstü hal ilan etti. Arkansas İnsan Hizmetleri Departmanına göre , Monette Manor bakımevinde yaklaşık 90 yatak vardı. Hortumun bakımevinde büyük hasara yol açtığı açıklandı.

Edwardsville, Illinois yakınlarındaki Amazon merkezi

AMAZON DEPOSUNUN ÇATISI DA ÇÖKTÜ

Bu arada, güney Illinois'deki acil durum ekipleri, bir Amazon deposunun çatısının da fırtına nedeni ile çöktüğünü doğruladı. Bölgeden gelen görüntülerde Amazon merkezinde düzinelerce acil durum aracı görünüyor.

Kaç kişinin yaralanıp yaralanmadığı hemen belli değil. Amazon sözcüsü Richard Rocha yaptığı yazılı açıklamada, "Çalışanlarımızın ve ortaklarımızın güvenliği ve esenliği şu anda en büyük önceliğimiz" dedi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere birçok eyaletteki bölgeler için cuma gecesi kasırga uyarıları yayınlamıştı.
Başkan Erdoğan'dan Teşkilat Akademisi'ne video mesaj: 'Bu hikayenin kahramanları sizlersiniz'
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan erken seçim ve yeni anayasa açıklaması
Tahir Güven cinayetinde son dakika gelişmesi: 26 kişi gözaltına alındı
Başkan Erdoğan'dan Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj! Dezenformasyon milli güvenlik sorunu haline gelmiştir
PKK'nın dağ kadrosundan İBB'ye! İşte belediyedeki görevleri ve kimlikleri...
İBB'nin İSTAÇ Genel Müdürü firarda çıktı
Asgari ücrette 'kırmızı çizgi': İşte 2022 asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar!
Interpol’e FETÖ kıskacı: İşte Genel Kurul'daki diplomasi trafiği
Rusya'dan 'kışkırtılıyoruz' vurgusu: Batı ile ilişkiler kritik noktaya geldi
Bakan Akar duyurdu! 2 günde 20 terörist etkisiz hale getirildi
Almanlardan Selahattin Demirtaş'a 'İnsan Hakları' ödülü
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı! 'Tazminat hakkı' geliyor... .
Türkiye için heyecanlandıran gelişme! Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
İzmir'de bazı iş yerlerini su bastı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini iptali ile ilgili flaş HDP detayı!
Milyonları ilgilendiriyor! Karar Resmi Gazete'de! Artık SGK tarafından karşılanacak .
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışlarda kullandığı makaslar dev bir koleksiyona dönüştü
Finlandiya, ABD'den 64 adet F-35 savaş uçağı alacak
Beşiktaş şehitleri için paylaşım yapan Kılıçdaroğlu yine 'PKK' diyemedi: Ahdimdir terörü bu topraklardan temizleyeceğim
Mehmetçiğin yeni yardımcısı METİ Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi

Mehmetçiğin yeni yardımcısı METİ Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi

Ankara'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meteoroloji'den 13 şehir için son dakika kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteoroloji'den 13 şehir için son dakika kar yağışı uyarısı yapıldı

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İngiltere'de 'Omicron' etkisi!

İngiltere'de 'Omicron' etkisi!

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi