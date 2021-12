2021 Yılın Oyunu Ne Oldu? 2021 The Game Awards Kazananları

The Game Awards Nedir?

2021 The Game Awards Kazananları

Oyun dünyasında birçok gelişme yaşanmaya devam ediyor. Oyuncuların da yakınan takip ettiği en perstijli ödüller arasında bulunan The Game Awards sonuçları açıklandı. Ödüllerin dağıtılmasının ardından birçok oyun sever konuyla ilgili araştırmalara başladı. Toplam 30 kategoride ödül veren The Game Awards hakkında birçok detay merak ediliyor. Bu kapsamda en çok aratılanlar arasındavekonuları yer alıyor. Milyonlarca kişinin oy verdiği ve yakından takip ettiğiiçin haberimizin devamını takip edebilirsiniz.The Game Awards her sene yapılan ödül törenidir. Bu ödül töreninde en iyi oyun seçilir. En prestijli ödüller arasında yer almasıyla milyonlarca kişinin ilgisini çeken ödüller arasında yer alır.sorusu oldukça araştırılmaya başlandı. Hazelight Studio tarafından geliştirilen oyun Electronic Arts tarafından yayınlanıyor. Aksiyon-Macera oyunu olan It Takes Two 1 milyon satarak birçok kişinin ilgisini çeken oyunlar arasında yer alıyordu.The Game Awards birçok kişinin ilgiyle takip ettiği ödül törenlerindendir. Her sene aralık ayında gerçekleşen törenin bu seneki kazananları da sık sık araştırılıyor.şu maddeler halinde sıralanabilir;-Yılın oyunu: It Takes Two-Direktörlüğü en iyi oyun: Deathloop-En iyi hikaye anlatımı: Marvel's Guardians of the Galaxy-En iyi sanat yönetimi: Deathloop-En iyi müziğe sahip oyun: Nier Replicant ver. 1.22474487139-En iyi ses tasarımı: Forza Horizon 5-En iyi performans (gerçek oyuncular için): Maggie Robertson (Alcina Dimitrescu/Resident Evil Village)-En iyi toplumsal mesaja sahip oyun: Life is Strange: True Colors-Gelişimini en iyi şekilde sürdüren oyun: Final Fantasy XIV Online-En iyi bağımsız yapımcı oyunu: Kena: Bridge of Spirits-En iyi mobil oyun: Genshin Impact-Topluluğuna en iyi desteği veren oyun: Final Fantasy XIV Online-En iyi inovasyon: Forza Horizon 5-En iyi VR/AR Oyun: Resident Evil 4-En iyi aksiyon oyunu: Returnal-En iyi aksiyon/macera oyunu: Metroid Dread-En iyi RPG: Tales of Arise-En iyi dövüş oyunu: Guilty Gear -Strive--Ailecek oynanabilecek en iyi oyun: It Takes Two-En iyi gerçek zamanlı strateji/simülasyon oyunu: Age of Empires IV-En iyi spor/yarış oyunu: Forza Horizon 5-En iyi çok oyunculu oyun: It Takes Two-En iyi içerik üreticisi: Dream-En iyi çıkış yapan indie oyun: Kena: Bridge of Spirits-En çok beklenen oyun: Elden Ring-En iyi e-spor oyunu: League of Legends-En iyi e-spor oyuncusu: Oleksandr 's1mple' Kostyliev-En iyi e-spor takımı: Natus Vincere (CS:GO)-En iyi e-spor antrenörü: Kim 'kkOma' Jeong-gyun-En iyi e-spor etkinliği: 2021 League of Legends World Championship