Lodostan gelen servet! Marmara Denizi kırmızıya boyandı!

Özellikle Anadolu yakasının Kadıköy-Kartal sahilinin kıyısında lodosla birlikte karaya çıkan kırmızı algler, çürürken yaydıkları ağır kokuyla biliniyor.Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, 'Kırmızı alglerin kitle halinde aşırı çoğalma göstermesi denize halen kirlilik unsurlarının bırakıldığını kanıtlıyor. Bu yıl hava ve su sıcaklığının mevsim normallerine göre göreceli yüksek ve su değişiminin az olması, azot ve fosfor gibi kirleticilerinde etkilemesiyle çoğalmanın önünü açıyor' dedi.İLAÇ VE KİMYAProf. Dr. Albay, kıyıda biriken alglerin kontrollü şekilde toplanması gerektiğine dikkat çekerek, 'Kırmızı algler bazı ülkelerde ekonomik değer. Dünyadaki en fazla miktarda agar agar (etken madde) elde edilen kırmızı alg türü Marmara Denizi'nde. Marmara Denizi'nde önemli biyomas (biyolojik kütle) değerine sahip Gracilaria ve Gelidium türleri ilaç ve kimya sanayinde değerlendirilebilir' açıklamasında bulundu.AGAR AGAR NEDİR?Kırmızı deniz alglerinden elde edilen agar, tek kimyasal madde olmayıp Agaroz ve Agaropektin polisakkaritlerinden oluşan bir polimer. Toz halinde bulunan agarın kalitesi, erime derecesi, rengi, çözünürlüğü gibi etmenlerle değişir. Ağırlığının 20 katı su çekebilen agar yemeklerde kıvam artırıcı olarak kullanılıyor.