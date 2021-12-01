İmamoğlu bu projeye de çöktü! Balat'ta restorasyon karmaşası

CHP’li Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden itibaren icraat yapmak yerine yapılan çalışmaların üstüne konmayı tercih ediyor. İmamoğlu bu kez de Balat'ta Fatih Belediyesi'nin üstlendiği restorasyon çalışmalarının üstüne kondu.

Fatih Belediyesi'nin, İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Balat'ta rehabilitasyon çalışmaları sürüyor.Fener Evleri olarak da bilinen 350 binayı daha iyi bir görünüme kavuşturmak ve daha fazla turist çekmek adına yenileme çalışmaları devam ediyor.Ancak Balat'ı ziyaret edenler kafa karıştırıcı bir görüntü ile karşı karşıya kalıyor.Fatih Belediyesi'nin restorasyon pankartının karşısında CHP'li İBB'nin de restorasyon yaptığına dair bir pankart yer alıyor. Ak Parti'li Fatih belediyesinin üstlendiği restorasyon çalışmalarının kendi projeleriymiş gibi lanse edilmesi vatandaşın tepkisini çekti. Pankartları görenler 'İmamoğlu bu projeye de kondu' yorumunda bulundu.