Donald Trump: Meghan Markle, Prens Harry'yi kullanıyor

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, İngiltere Kraliyet ailesinin olaylı çifti hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.İngiliz siyasetçi Nigel Farage'a demeç veren Trump, Meghan Markle'ın Kraliçe 2'nci Elizabeth'e ve Kraliyet üyelerine karşı "saygısız" olduğunu iddia etti.Markle'ı işaret ederek, "Ben onun hayranı değilim. İlk günden beri değildim." diyen Trump, "Bence Harry korkunç bir şekilde kullanıldı ve bir gün pişman olacak." ifadesini kullandı.Trump, Prens Harry'nin, Meghan Markle ile olan birlikteliğinden dolayı ailesiyle ilişkisini "mahvettiğini" savundu ve ekledi: "Bu durum, Kraliçe'yi incitiyor."ABD'nin eski Başkanı, İngiliz Kraliçe'den "Harika bir kadın, tarihi bir insan." şeklinde söz etti.Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Harry-Meghan çifti, son dönemde Kraliyet'e yönelik tepki dolu açıklamalarıyla öne çıkıyor.Meghan Markle, 2016 başkanlık kampanyası sırasında Trump için "bölücü" ve "kadın düşmanı" şeklinde ifadeler kullanmıştı.