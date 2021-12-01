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Donald Trump: Meghan Markle, Prens Harry'yi kullanıyor

Meghan Markle ile sürekli karşı karşıya gelen Amerikalı siyasetçi, bir kez daha Prens Harry'nin eşini sert sözlerle hedef aldı.

Ekleme: 1.12.2021 - 10:14 Güncelleme: 1.12.2021 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Donald Trump: Meghan Markle, Prens Harry'yi kullanıyorABD'nin eski Başkanı Donald Trump, İngiltere Kraliyet ailesinin olaylı çifti hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

İngiliz siyasetçi Nigel Farage'a demeç veren Trump, Meghan Markle'ın Kraliçe 2'nci Elizabeth'e ve Kraliyet üyelerine karşı "saygısız" olduğunu iddia etti.

"HARRY KULLANILDI VE BİR GÜN PİŞMAN OLACAK"

Markle'ı işaret ederek, "Ben onun hayranı değilim. İlk günden beri değildim." diyen Trump, "Bence Harry korkunç bir şekilde kullanıldı ve bir gün pişman olacak." ifadesini kullandı.

"AİLESİYLE İLİŞKİSİNİ MAHVETTİ"

Trump, Prens Harry'nin, Meghan Markle ile olan birlikteliğinden dolayı ailesiyle ilişkisini "mahvettiğini" savundu ve ekledi: "Bu durum, Kraliçe'yi incitiyor."

ABD'nin eski Başkanı, İngiliz Kraliçe'den "Harika bir kadın, tarihi bir insan." şeklinde söz etti.

MARKLE'DAN TRUMP'A: KADIN DÜŞMANI

Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Harry-Meghan çifti, son dönemde Kraliyet'e yönelik tepki dolu açıklamalarıyla öne çıkıyor.

Meghan Markle, 2016 başkanlık kampanyası sırasında Trump için "bölücü" ve "kadın düşmanı" şeklinde ifadeler kullanmıştı.
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