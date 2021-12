Devletten 100 bin TL faizsiz kredi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan faizsiz kredi destek paketi açıklaması geldi.İlave istihdama destek paketi ve imalata dayalı ithal ikamesi destek paketi olmak üzere iki çalışmanın hazırlandığını duyuran Erdoğan, çalışanı 50'nin altında olan firmalarda her yeni istihdam için 100 bin liraya kadar, kredi garanti fonu kefaletiyle krediye erişim imkanı sağlanacağını belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan kredi destek paketine ilişkin son yaptığı açıklamada, 'Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik pakette 50 kişinin altında çalışanı olan firmalara istihdama kattıkları her bir kişi için 100 bin TL'ye kadar krediye erişim imkanı sağlıyoruz. İstihdam yapacak işletmelere faizsiz kredi imkanı sağlamış olacağız. Amacımız 50 bin yeni istihdamın önünü açmaktır. İmalata dayalı ithal ikamesi destek paketinde uzun vadeli kredi imkanı oluşturarak üretime öncelik veren yatırımları destekliyoruz.' ifadelerini kullandı.DÜN CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TRT ortak yayınında, Türkiye'nin yeni ekonomi modelini açıklayarak, istihdam konusunda yeni destek paketleri hazırladıklarını belirterek, 'Biz şu anda 2 önemli destek paketi hazırladık. Bunlardan biri ilave istihdama destek paketidir, diğeri de imalata dayalı ithal ikamesi destek paketidir. 19 yıldır nasıl sanayicisinden esnafına, dar gelirlisine kadar milletimizin her kesimine kadar yanında durduysak bu süreçte de kimseyi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız.' demişti.DESTEK PAKETİ KİMLERE VERİLECEK?Yeni paketin kimlere verileceği ile ilgili ise, 'İlave istihdama destek paketimiz nedir diye sorarsanız, küçük ve orta ölçekli işletmelerimize yönelik 50 çalışanın altında olan firmalarımıza her yeni istihdam için 100 bin liraya kadar, kredi garanti fonu kefaletiyle krediye erişim imkanı sağlıyoruz.Özellikle 3, 4, 5, ve 6. teşvik bölgelerinde yer alan 58 ilimizle ilçelerinde yatırım yaparak istihdam oluşturacak girişimcilere müjdemiz var. Bu girişimcilerimizin hazine destekli kredi garanti fonu kefaletiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın vereceği 7 puana kadar faiz desteğiyle yatırım yapmalarının önünü açıyoruz.Yeni istihdam yapacak işletmelerimize faizsiz kredi imkanı sunmuş olacağız. Amacımız 50 bin yeni istihdamın önünü açmak. Bu paketle de uzun vadeli kredi imkanı oluşturarak üretime ve ihracata öncelik veren yatırımları destekliyoruz.Toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan bu destekten hamle programı kapsamında diğer illerimiz de faydalanabilecektir. İşletmelerimize, girişimcilerimize bu akşam buradan hayırlı olsun diyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.