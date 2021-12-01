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CHP’li Seçer’den yine hakaret ‘buranın horozu sen misin’

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in demokrasi katliamı bitmek bilmiyor. Sık sık mecliste Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak başta olmak üzere meclis üyelerine uyguladığı sansürle gündemden düşmeyen Başkan Seçer, Çamlıbel projesi ile ilgili söz hakkı almak isteyen Gültak'ın yine mikrofonunu kapatarak meclisi bir kez daha gerdi. Başkan Gültak’a ‘Buranın horozu sen misin’ diye hakaret etti. Tüm ısrarlarına rağmen Başkan Gültak'ı konuşturmayan Seçer, ağır hakaretlerde de bulunarak meclisi provoke etti.

CHP’li Seçer’den yine hakaret ‘buranın horozu sen misin’
Ekleme: 1.12.2021 - 11:49 Güncelleme: 1.12.2021 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Seçer’den yine hakaret ‘buranın horozu sen misin’
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı ikinci oturumunda, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak arasında söz verme tartışması yaşandı. Gültak, Seçer'in Çamlıbel Su Sporları Merkezi ile ilgili yanlış bilgi vererek kendilerine suçlama yönelttiğini, buna açıklık getirmek üzere kendisine söz verilmesini talep etti. Başkan Seçer ise gündem dışı konuşmaların uzadığını söyledi ve buna izin vermedi.

Atatürk Parkı'nın kendisine tahsis edilmesi ile ilgili konuşan Seçer'e cevap vermek isteyen Gültak, 'Çamlıbel ile ilgili bir konuşma oldu, bana cevap hakkı doğdu ben bir cevap verebilir miyim?' demesi üzerine Seçer, Gültak'a izin vermedi. Seçer, 'Orası Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vermiyoruz. Zorla veremeyiz, biz yapıyoruz' dedi. Gültak, açıklama yapmak için söz aldığında Seçer, Gültak'ın mikrofonun sesini yine kıstı. Bunun üzerine yerinden kalkarak kameraların karşısına geçen ve burada konuşan Gültak, 'Böyle çamur at izi kalsın siyasetleri ile bizi uğraştırmayın, Çamlıbel bölgesi benim bölgem. Bu proje ile bizzat ilgilendiğimi biliyorsunuz. Çamur atıp, geri çekiliyorsunuz. Söz verseydiniz buraya gelmezdim' diyerek tepkisini gösterdi.



Başkan Vahap Seçer'in, ihalenin müteahhidinin hazır olduğunu, kime verileceğinin de belli olduğuna yönelik kendilerine yönelik suçlamanın doğru olmadığını dile getirdi. Gültak, konuşmasına ısrarla sürdürünce CHP'li Seçer, 'Buranın horozu sen misin' diyerek tepki gösterdi ve oturuma ara verdi.

CHP'li Seçer'den yine hakaret 'Buranın horozu sen misin?'

Başkan Gültak, CHP'li Başkanın kendisine söz verilmemesi ile ilgili sitemde bulunarak meclis salonundan çıkarken belediye çalışanı olduğu iddia edilen bir kişi Gültak'ın üzerine yürüdü. Bu sırada, araya giren Gültak'ın korumaları tepki gösteren kişiye müdahalede bulunurken, şahsı sakinleştirmek için beline elini attıklarında ise silah bulunduğunu iddia ederek, bu kişiden şikâyetçi oldu.



Yaşanan olay üzerine meclis üyeleri dışarıya çıktı. Gerilimin artması üzerine polis ve özel güvenlik elemanları araya girerken, Gültak ise 'Arkadaşlar devlet gereğini yapar. Polis burada, kameralar burada' diye konuştu.
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