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Başkan Erdoğan tek tek duyurdu: Uzman öğretmenler 1000 TL, baş öğretmenler 2 bin TL artış olacak

20. Milli Eğitim Şurası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Şura'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılımcılara seslendi. Erdoğan, öğretmenlere müjde verdi, "Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." dedi. Erdoğan, 'Öğretmen Meslek Kanunu' ile ilgili ise, "Kısa sürede Meclis'e gelecek. 10 yıl çalışan öğretmenlerimiz uzman olacak ve 1000 TL maaşlarında artış olacak. Uzman öğretmenlerimiz sınava girerek baş öğretmen olabilecek. Bu durumda da maaşları 2 bin TL artacak" dedi. Erdoğan, profesörlere de orta okullarda müdür olmaları çağrısında bulundu.

Başkan Erdoğan tek tek duyurdu: Uzman öğretmenler 1000 TL, baş öğretmenler 2 bin TL artış olacak
Ekleme: 1.12.2021 - 14:49 Güncelleme: 1.12.2021 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan tek tek duyurdu: Uzman öğretmenler 1000 TL, baş öğretmenler 2 bin TL artış olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası'na katıldı. Erdoğan, Külliye'deki programda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar.' dedi.

Erdoğan, kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen arasındaki ayrımın kaldırılacağını ifade etti, 3600 ek göstergenin hayata geçirileceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Her alanda güçlü altyapıya sahip olmanın önemine hep birlikte şahit oluyoruz. Herkesin içine kapandığı bir dönemde ülkemizde ekonomik hayatın durmasına izin vermedik. Salgın ile mücadelede yakaladığımız başarıyı salgın sonrası dönemde de artırarak devam etmek istiyoruz.

En çok ehemmiyet vereceğimiz alanlardan birinin eğitim olacağını 20 yıl önce söylemiştik. Tüm bütçelerde hep en büyük payı eğitimi ayırdık. Bu yıl merkezi bütçenin yüzde 15,7'sini eğitime ayırdık.

2002'den bu yana kadar 713 bin 625 öğretmenimizin öğrencileri ile buluşmasını sağlayarak okullarımızın kadro ihtiyacını gerçekleştirdik. 4+4+4 sistemi ile zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Bugün artık isteyen her öğrencimiz mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve peygamberimizin hayatını okuyup öğrenebiliyor. Artık ne öğrencilerimiz ne de velilerimiz ders kitabı peşinde koşmuyor. Okulun ilk gününde ders kitaplarını masalarında buluyorlar.

Bu salonu dolduran kardeşlerim iyi bilirler. Biz teksir notları ile okuduk. Teksir kağıtları ile okuduk. Teksir kağıtlarından mürekkebin dağıldığı, almak isteyip de abilerimizden alamadığımız o notlar felaketti. Üst sınıflara almaya gidince ağabeylerimiz bize o teksir notlarını vermezlerdi. Kırtasiyeciler bize 10-15 gün sonraya gün verirlerdi. Biz bunları yaşadığımız için bu nesle bunları yaşatmayacağız dedik. Kuşe kağıtlardan kitapları sıralara koyduk, bu nesle biz bizim yaşadığımız zorlukları hamdolsun yaşatmıyoruz. Yardımcı kaynak sorununu da çözüme kavuşturuyoruz. Yardmcı kaynaklar da öğrencilerimize ücretsizce dağıtılıyor. Okul öncesi eğitimi de süratle yaygınlaştırıyoruz. Okul öncesi eğitim kurumlarındaki sayıyı daha da artırmayı düşünüyoruz.

Kız çocuklarımızın önündeki engellerin kaldırılması da bir diğer önemli adımımızdır. Sözde ilerici ve özgürlükçü ama özda faşist ve jakobenlerin hışmına en çok uğrayan kızlarımız olmuştur. İkna odaları utanç vesikası olarak hafızalara kazınmıştır.

Bizim iktidarımız döneminde kızlar, erkeklerden daha fazla eğitimden yararlanmaya başlamıştır. Rabbime hamd ediyorum, bize bugünleri gösterdi diye. Kadın öğretmen oranı bizden önce yüzde 50'nin altındayken, şimdi bu oran yüzde 60'ı bulmuştur.

Türkiye hedefleri, vizyonu ile büyük bir ülkedir. Elimizdeki en kıymetli hazine çocuklarımız ve gençlerimizdir. Taşı elmasa çevirenler öğretmenlerimizdir. Öğretmen sadece öğretmez, aynı zamanda değer kazandırır, ufuk çizer.

Öğretmenlerimizin şartlarını iyileştirmek için son 19 yılda çok önemli adımlar attık. Başkaları öğretmenlerimizi tehdit ile meşgulken, biz son olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir müjdemizi daha paylaştık. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu kısa sürede Meclis'imize sunacağız. Öğretmenlerimiz ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar. Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı bir kenara bırakıyoruz, bir program uygulayarak öğretmenlerimize destek olacağız. Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. Doktora yapan öğretmenlerimiz bu sınavdan muaf olacaklar.

Ek göstergeleri söz verdiğimiz gibi 3600'e çıkaracağız. Kadrolu, sözleşmeli öğretmen ayrımını da ortadan kaldıracağız. Sözleşmeli öğretmenler kadrolular ile aynı şartlara sahip olacaklar.

Orta öğretimde profesörlerimiz gelsinler okullarımıza müdür olsunlar. Orta öğretime farklı bir zenginlik kazandıracaktır. Bu çağrımı buradan bir kez daha yapıyorum. Birkaç tane var, onları da tebrik ediyorum.
Başkan Erdoğan tek tek duyurdu: Uzman öğretmenler 1000 TL, baş öğretmenler 2 bin TL artış olacak
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