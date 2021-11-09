Şehit ağabeyine 'yavşak' diyen Meral Akşener’e tepkiler çığ gibi!

hocasının kim olduğu belli oldu” yorumunu yaptı. İşte Akşener’e tepkiler...İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın hakaretlerine maruz kalan Bingöllü şehit ağabeyi Tahir Gümren hakkında iddialarda bulunarak Bingöl'de provokasyon yaptığını savunurken isim vermeden Gümren için "Her dükkanın kapısında porno sitesi gezenlere oralarda yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Akşener'in şehit ağabeyine grup toplantısında "yavşak" ifadesini kullanmasına ve Türkkan'ı korumasına sosyal medyadan tepki yağdı.DAĞ: "SEVİYESİZ VE KÖTÜ BİR DİL KULLANMAYI TERCİH ETTİNİZ"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Akşener'in şehit ağabeyi Gümren için "yavşak yavşak konuşanlara, yazı yazanlara provokasyon yaptırabilirsiniz!" demesine tepki göstererek, "Meral Hanım, bir kadın genel başkan olarak sizden beklenen şehidin bacısına küfreden o küfürbaz Lütfü Türkkan'ı partiden uzaklaştırmaktı. Siz ise onu savunmak için daha seviyesiz ve kötü bir dil kullanmayı tercih ettiniz. Siyaset insani değerlerden uzaklaşmadan yapılmalı. Yazık!" dedi.ŞAHİN: "ŞEHİT AİLESİNE KÜFREDEN VEKİLİN CESARETİNİ KİMDEN ALDIĞI, HOCASININ KİM OLDUĞU BELLİ OLDU"AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Akşener'in sözleri üzerine resmi Twitter hesabından meclis toplantısındaki "yavşak" ifadelerinin geçtiği bölümü paylaşarak, "Herkesten özür dileyerek paylaşıyorum. Şehit ailesine küfreden vekilin cesaretini kimden aldığı, hocasının kim olduğu belli oldu. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Madem sen de küfür edecektin, niye istifa ettirdin Grup Başkanvekilliğinden? Yazıklar olsun hepinize!" dedi.ARVAS: "İP'TE AHLAKSIZLIK SADECE LÜTFÜ TÜRKKAN'LA SINIRLI DEĞİLMİŞ"AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas ise Akşener'e tepkisini sosyal medyadan dile getirerek, "Meral Akşener'in "yavşak yavşak konuşanlar" diye kastettiği keşke "burası kürdistan" diyen zat olsaydı ama değil. Çünkü onu dinlerken hazır olda bekliyordu kendisi. Bu arada takındığı üslupla anladık ki İP'te ahlaksızlık sadece Lütfü Türkkan'la sınırlı değilmiş. #UtanİstifaEt" ifadelerini kullandı.ÖZALAN: "AKŞENER DE PARTİSİ DE ZIVANADAN ÇIKMIŞTIR. SEVİYESİZLİK DİZ BOYU!"AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan resmi Twitter hesabından Akşener'in mecliste "yavşak" kelimesini kullanmasına şu şekilde tepki gösterdi: "Meral Akşener, Gazi Meclis'te "Yavşak" ifadesini kullandı ve millete sövdü. Kendisini eleştiren herkese hakaret etti. "Olgun davrandı." diyerek de şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'ı korudu. Meral Akşener de partisi de zıvanadan çıkmıştır. Seviyesizlik diz boyu! Şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'ı koruyup "Olgunluk gösterdi." diyen Meral Akşener, üstte bir de millete hakaret etti. Siyasete zarafet getireceğini söyleyen Meral Akşener, sadece takiyye, çirkinlik, seviyesizlik ve şehide saygısızlık getirdi."CESUR AKŞENER'İ ELEŞTİRDİCumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Akşener'in meclis toplantısındaki "yavşak" ifadelerinin görüntüsünü paylaşarak, "İstanbul hanımefendisi" ifadeleriyle eleştirdi.GÖKÇEK: "HİÇ AMA HİÇ YAKIŞMADI"AK Parti Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ise Akşener'i şu cümlelerle yadırgadı: "Olmadı sayın Akşener olmadı… Hiç ama hiç yakışmadı…"ŞAHİN: "SİYASET ACZİYETİN BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEMİŞTİR"AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şahin, Akşener'in küfre uğrayan Bingöllü Tahir Gümren yerine Türkkan'ı koruyan açıklamaları sonrasında sosyal medyadan şu değerlendirmeleri yaptı: "Meral Akşener: "Lütfü Bey hislerine yenik düştü." Hislerine yenik düşmek? Bir şehidin kız kardeşine edilen o galiz küfür, yine bir kadın siyasetçi tarafından temize çekiliyor. Siyaset acziyetin böylesini hiç görmemiştir."COŞAR: "CHP VE HDP İLE OLAN İTTİFAKINIZLA, SİZ DE "MİTOMANİ" OLMUŞSUNUZ."AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar Akeşener'in sözleri hakkında şu yorumlarda bulundu: "Şehid ağabeyine küfreden İP'li Lütfü Türkkan. Küfretmedim diyerek yalan söyleyen Lütfü Türkkan. Yalan söylediğini kabul edip küfrettiğini kabul eden de Lütfü Türkkan. İP'ler kimin elinde? Meral Akşener. Utanın be utanın! Hanımefendi! Kürsüden "Ak Parti'nin planlı bir provakasyonu sonucunda" diyebilmeniz için delilinizin olması lazım. Söylediklerinizin yalan olduğunu bilerek yaşamak nasıl bir duygu? CHP ve HDP ile olan ittifakınızla, siz de "mitomani" olmuşsunuz."MÜRARE: "MİDE BULANDIRICI BİR HAL ALDILAR!"Müzisyen Umut Mürare şunları belirtti: "Lütfü Türkkan'ın edepsizliğini örtmek için şehit yakınına önce provokatör dediler, sonra yavşak dediler, şimdi de pornocu diyorlar! Battıkça batıyorlar! Kokuştukça kokuşuyorlar! Mide bulandırıcı bir hal aldılar!"KARAGÜL: "TÜRKİYE BİR REZİLLİĞİ İZLİYOR: "MERAL AKŞENER 'İNDE LÜTFÜ TÜRKKAN 'DAN ZERRE FARKI YOKTUR!"Gazeteci İbrahim Karagül şunları yazdı: "FETÖ'cüler "yavşak" savunmasına geçmiş. İyi Parti'liler "Küfürcü Lütfü" savunmasına. Türkiye bir rezilliği izliyor. Siyasi seviye muhteşem!"VATANDAŞLAR DA TEPKİ GÖSTERDİ!"Demirtaş'ın eşine bir saat geçmeden destek veren Akşener, Milletin Meclisi'nde Millete 'Yavşak' provokatörler dedi. Şehit ailesine bacını s...... diye küfreden vekiline 'olgun davrandı' da dedi. Lütfü Türkkan İYİ provokasyon yapmış"*"Meral Akşener'in iki yüzlülüğü Başak Demirtaş'a hakaret edilince ; "Ahlaksızlık , alçaklık , yeter artık" İyi Partili Lütfü Türkkan şehit abisine "senin bacını s.kerim" dediğinde : AK Parti provokasyonu , yavşak yavşak"*"Meral Akşener'inde Lütfü Türkkan'dan zerre farkı yoktur… Al birini vur ötesikine! Yavşak dedi Meral Akşener"*Meral Akşener "Olgun davrandı." diyerek de şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'ı korudu. Bacısına küfredilen Şehit abisine provokatör "yavşak" dedi. S o n u n u z g e l d i!*"Ahlaksız Lütfü, Meral Akşener ve İP'i çok fena tehdit etmiş ! Tüm Yavşaklığınızı anlatırım demiş! Yoksa bir ahlaksız bu kadar savunulmaz."BİNGÖLLÜ ŞEHİT AĞABEYİ İDDİALARA NE DEMİŞTİ?AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar, Akşener'in grup toplantısında Gümren için pornografik paylaşımları olduğu iddiası sonrasında Tahir Gümren ile görüşerek paylaşımlarını sorduğunu açıklamıştı. Sağlar resmi Twitter hesabından "Şehit abisi Tahir Gümren ile görüştüm, bana aktardığını size iletiyorum" diyerek Gümren'in sözlerini paylaşmıştı.Tahir Gümren Akşener'in sözleri üzerine Twitter adresi olduğu iddia edilen paylaşımlarla ilgili şunları söylemişti: "Benim adımla bir twitter adresi açılmış, bu adresin varlığını bile bugün öğrendim, o adresle benim hiçbir ilgim yoktur, ayıptır artık, özür dilemek yerine bana aileme namusuma iftira atmaya devam ediyorlar."